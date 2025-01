Apple Watch Series 4 et MacBook Pro de 15 pouces : Direction le club vintage !

Apple a récemment mis à jour sa liste de produits vintage et obsolètes, et l’Apple Watch Series 4, ainsi que le MacBook Pro 15 pouces 2019, ont officiellement rejoint cette catégorie. Ces ajouts marquent la fin d’une ère pour certains des produits les plus emblématiques de l’entreprise.

Lancée en septembre 2018, l’Apple Watch Series 4 a marqué un tournant dans l’histoire des montres connectées d’Apple. Elle a introduit un design repensé, avec un écran plus grand, des bords plus fins et des coins arrondis qui lui ont donné un aspect plus moderne et immersif.

Désormais considérée comme vintage, la Apple Watch Series 4 inclut toutes ses variantes : aluminium, acier inoxydable, et les tailles 40 mm et 44 mm. Selon Apple, un produit devient vintage lorsqu’il n’est plus distribué depuis plus de cinq ans. Ces produits restent éligibles à des réparations si les pièces sont encore disponibles. En revanche, lorsqu’un produit atteint sept ans sans distribution, il devient obsolète et n’est plus réparable via les canaux officiels.

Apple Watch Series 4 : Le dernier chapitre pour watchOS 10

L’Apple Watch Series 4 n’a pas reçu watchOS 11 cette année, confirmant ainsi qu’elle ne bénéficiera plus de mises à jour majeures. watchOS 10 reste sa dernière version prise en charge. Pour les utilisateurs actuels de la Series 4, cela pourrait signaler qu’il est temps de passer à un modèle plus récent pour profiter des fonctionnalités et des performances améliorées des montres Apple actuelles.

Le MacBook Pro 15 pouces 2019 rejoint la liste des produits vintage

Le MacBook Pro 15 pouces 2019, dernier modèle 15 pouces de la gamme avant l’introduction des MacBook Pro 14 et 16 pouces, a également été ajouté à la liste des produits vintage. Bien que vintage, ce modèle reste capable de faire tourner la dernière version de macOS, ce qui en fait toujours une option performante pour de nombreux utilisateurs. Cependant, les limitations de disponibilité des réparations dans le futur peuvent inciter certains à envisager un renouvellement.

Au fil des ans, d’autres produits emblématiques ont été ajoutés à la liste vintage d’Apple. En juillet 2022, c’était au tour de l’iPhone X, des premiers AirPods, et du HomePod original. Parmi les produits Apple désormais obsolètes, on trouve les iPhone 6s et modèles antérieurs, qui ne sont plus réparable dans les centres de services Apple.

Réflexion sur la durabilité et les réparations

Bien qu’Apple continue de s’efforcer de garantir la réparabilité de ses produits aussi longtemps que possible, la transition vers le statut vintage ou obsolète souligne l’importance de la mise à jour régulière de son équipement. Si vous possédez une Apple Watch Series 4 ou un MacBook Pro 2019, il pourrait être temps d’envisager un passage à des modèles plus récents pour bénéficier des dernières technologies, de meilleures performances et d’un support logiciel prolongé.

Comme toujours, Apple maintient ses efforts pour informer ses utilisateurs des appareils qui sont encore réparable, un geste qui reflète son engagement envers la transparence et la satisfaction des clients.