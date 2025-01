Vivo X200 Ultra : Le futur fleuron se dévoile

Le vivo X200 Ultra, prochain flagship de la marque, fait déjà parler de lui alors que son lancement est attendu pour mars ou avril 2025. Une récente fuite révèle un rendu allégué et des spécifications clés, donnant un premier aperçu d’un smartphone premium qui pourrait s’imposer dans le segment haut de gamme.

Le rendu partagé sur les réseaux sociaux montre un design élégant et sophistiqué. Le Vivo X200 Ultra arbore un large module circulaire à l’arrière, logeant trois capteurs photo, accompagné du logo Zeiss au centre. Un flash LED est intégré dans le coin supérieur droit du module.

La face arrière présente une finition texturée, renforçant son aspect premium. Sur le côté droit du téléphone se trouvent les boutons de volume et d’alimentation. À l’avant, l’écran semble offrir des bords micro-quad-incurvés, des bordures fines, et un poinçon centré pour la caméra selfie.

Bien que ces informations proviennent de fuites, elles donnent une idée claire des ambitions esthétiques de Vivo pour ce modèle.

Le Vivo X200 Ultra semble se doter d’une fiche technique impressionnante, à commencer par son écran OLED quad-incurvé de 6,82 pouces, affichant une résolution 2K, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et une luminosité maximale impressionnante de 5000 nits.

Sous le capot, on retrouverait le Snapdragon 8 Elite, couplé à 24 Go de RAM LPDDR5X et jusqu’à 2 To de stockage UFS 4.0, plaçant ce modèle parmi les smartphones les plus puissants du marché.

Performances de batterie et de recharge du Vivo X200 Ultra

Le Vivo X200 Ultra pourrait être alimenté par une batterie de 6 000 mAh, prenant en charge une charge rapide filaire de 90 W et une charge sans fil de 50 W. Ce serait une amélioration par rapport au X100 Ultra, qui offrait une batterie de 5500 mAh avec une charge filaire de 80 W et une charge sans fil de 30 W.

Côté photographie, le smartphone s’annonce comme un sérieux prétendant aux meilleurs photophones du marché :

50 mégapixels pour le capteur principal Sony LYT818.

200 mégapixels pour l’objectif téléphoto avec une focale de 85 mm.

50 mégapixels pour un objectif macro téléphoto.

À l’avant, une caméra selfie de 50 mégapixels compléterait cet impressionnant ensemble.

Autres caractéristiques attendues

Le Vivo X200 Ultra pourrait également inclure une certification IP68/IP69 pour la résistance à l’eau et à la poussière, un capteur d’empreintes ultrasonique, une communication satellite pour des connexions fiables dans les zones reculées et la prise en charge du Bluetooth 5.4, du NFC, et une télécommande infrarouge.

Le lancement mondial du Vivo X200 Ultra est attendu pour mars ou avril 2025, mais, comme son prédécesseur, il pourrait être réservé à certains marchés globaux.

Avec un design soigné et des spécifications de pointe, le Vivo X200 Ultra s’annonce comme un flagship incontournable de l’année prochaine. En combinant des performances impressionnantes et des innovations en photographie, Vivo confirme son ambition de repousser les limites dans le segment des smartphones premium.