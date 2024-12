LG Signature : Des écrans partout, même sur le micro-ondes !

LG Electronics a annoncé le lancement de sa nouvelle gamme ultra-premium LG Signature, qui sera présentée lors du CES 2025 à Las Vegas. Cette nouvelle série d’appareils électroménagers connectés met l’accent sur l’intégration de technologies d’intelligence artificielle (IA) et des écrans innovants, suivant la tendance du secteur consistant à intégrer des écrans à pratiquement tous les appareils ménagers. Parmi les nouveautés, le micro-ondes LG Signature équipé d’un écran LCD de 27 pouces illustre cette philosophie.

LG Signature : des appareils connectés et interactifs

La nouvelle gamme LG Signature continue à miser sur des écrans intégrés pour transformer les appareils ménagers en véritables centres de contrôle et de divertissement.

Micro-ondes LG Signature avec un écran LCD de 27 pouces

Le micro-ondes LG Signature va encore plus loin en intégrant un écran LCD de 27 pouces et des haut-parleurs. LG le décrit comme une solution offrant une « expérience de divertissement immersive », capable de diffuser du contenu multimédia directement depuis la cuisine. Associé au four induction de la gamme LG Signature, l’écran permet de surveiller en temps réel la progression de la cuisson des plats dans le four, sans avoir à se baisser.

En réponse à Samsung, LG accentue sa stratégie d’intégration des écrans dans les appareils, tout en justifiant ce choix par l’amélioration de l’expérience utilisateur. Cependant, certains critiques soulignent le caractère superflu de ces innovations, notamment si elles sont utilisées pour diffuser des publicités.

Réfrigérateur InstaView transparent avec OLED et IA

Le réfrigérateur InstaView utilise la technologie OLED transparente, qui permet de voir le contenu sans ouvrir la porte. En plus de servir de fenêtre sur les aliments, cet écran fonctionne comme un cadre numérique pour afficher des photos ou lire des vidéos.

Grâce à une solution de gestion des ingrédients basée sur l’IA, le réfrigérateur détecte les aliments ajoutés ou retirés et met automatiquement à jour leur localisation dans l’application LG ThinQ Food. Cela simplifie la gestion des stocks et réduit le gaspillage alimentaire.

Four double induction avec IA Gourmet

Le four double induction double de LG est équipé de l’IA Gourmet, capable de reconnaître les types de nourriture via une caméra interne et de proposer des suggestions de menus personnalisés. L’IA surveille la cuisson des aliments et envoie des notifications sur leur progression, garantissant des résultats parfaits pour des pâtisseries comme les baguettes, croissants ou muffins.

Lave-vaisselle avec poignée escamotable

Le lave-vaisselle LG Signature innove avec une poignée escamotable qui se soulève automatiquement lorsque la main de l’utilisateur s’approche. Cette conception sans poignées visibles renforce l’esthétique minimaliste de l’appareil.

Une stratégie centrée sur les écrans et les services connectés

En 2023, LG avait déjà annoncé son intention de passer d’un modèle axé sur le matériel à un modèle basé sur des services numériques rentables. Depuis septembre, la marque diffuse des publicités en plein écran sur ses téléviseurs inactifs, ce qui pourrait préfigurer une intégration analogue dans ses appareils électroménagers.

La gamme LG Signature, avec ses écrans tactiles OLED ou LCD, renforce cette stratégie. Outre la gestion des appareils locaux, ces écrans permettent un accès au divertissement et un contrôle des autres appareils de la maison connectée LG.

Concurrence avec Samsung

Cette annonce intervient alors que Samsung a récemment élargi sa gamme d’appareils avec des écrans de tailles variées, de 4,3 à 32 pouces. Samsung poursuit sa stratégie de mise en place d’écrans partout, en remplaçant les boutons traditionnels par des interfaces numériques plus coûteuses mais plus modernes.

LG espère se démarquer avec ses innovations OLED et son écosystème connecté, même si certains consommateurs pourraient préférer la simplicité et la fiabilité des commandes physiques classiques.

LG n’a pas encore révélé les prix, les marchés concernés ou les dates de lancement pour cette nouvelle gamme d’appareils LG Signature. Les détails complets devraient être dévoilés lors du CES 2025, qui débute le 7 janvier à Las Vegas. Ryu Jae-cheol, président de la division Home Appliance and Home Entertainment de LG Electronics, a déclaré: “Nous offrirons une valeur différenciée sur le marché mondial en menant l’innovation avec LG Signature, pour rendre la vie quotidienne de nos clients spéciale et précieuse”.