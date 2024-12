Apple TV+ : Une surprise pour le week-end du 4 janvier !

Alors que 2025 approche à grands pas, Apple sème le mystère avec une annonce prévue pour le week-end des 4 et 5 janvier 2025. Une campagne publicitaire intrigante, diffusée à travers des scènes emblématiques des séries Apple TV+, affiche le slogan : « See for yourself » (Voyez par vous-même). Mais qu’a prévu le géant technologique ?

Un accès gratuit à Apple TV+ pour un temps limité ?

Avec ce slogan, certains spéculent que Apple pourrait permettre à tout le monde de profiter d’Apple TV+ gratuitement durant ce premier week-end de l’année. Ce ne serait pas une première : en 2020, Apple avait offert un accès gratuit à certains contenus d’Apple TV+ pendant une durée limitée.

Un récent teaser a également montré les 8 premières minutes de la très attendue deuxième saison de la série « Severance », un thriller de science-fiction dont la première saison avait été lancée en 2022. Les fans espèrent une sortie officielle imminente.

Apple TV+: tarifs et options d’abonnement

Voici un rappel des moyens actuels pour accéder à Apple TV+ :

Essai gratuit de 3 mois : offert pour l’achat d’un nouvel appareil Apple.

Abonnement individuel : après un essai gratuit de sept jours, l’abonnement coûte 9,99 euros par mois, avec la possibilité de le partager avec jusqu’à cinq membres de la famille.

Apple One: inclut Apple TV+ dans un bundle de 6 services Apple, tels qu’Apple Music, iCloud+ (2 To de stockage), Apple Arcade, et plus encore, pour un tarif réduit. Ce bundle inclut un essai gratuit d’un mois.

Abonnement étudiant Apple Music : pour 5,99 euros par mois, les étudiants peuvent profiter d’Apple Music ainsi que d’un accès limité à Apple TV+. La vérification de votre statut étudiant se fait via une adresse email. edu ou l’outil UNiDAYS.

Pourquoi ce moment est important pour Apple TV+ ?

L’année 2025 pourrait être décisive pour Apple TV+, qui cherche à séduire un public plus large face à la concurrence féroce de services comme Netflix et Disney+. Offrir un accès temporaire gratuit pourrait être une stratégie marketing efficace pour attirer de nouveaux abonnés.

Avec des séries originales acclamées comme « The Morning Show » et « Ted Lasso », et des projets très attendus, comme la saison 2 de « Severance », Apple pourrait aussi profiter de ce week-end pour renforcer son catalogue et son image de marque.

Marquez vos calendriers : 4 et 5 janvier 2025

Apple joue la carte du mystère, mais une chose est sûre : la société prépare quelque chose de spécial pour le début de l’année. Notez ces dates sur votre calendrier Apple, et restez à l’écoute pour découvrir ce que réserve Apple TV+.

D’ici ce début de semaine, tous les secrets devraient être dévoilés !