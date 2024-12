Accueil » Panne géante chez Meta : Facebook, Instagram et Threads inaccessibles !

Un incident majeur perturbe actuellement les principales applications de Meta, notamment Facebook, Instagram, Threads, et WhatsApp, laissant des millions d’utilisateurs dans l’incapacité d’accéder à ces plateformes.

Des rapports de pannes affluent sur les réseaux sociaux, comme Bluesky, X (anciennement Twitter), et Reddit, où les utilisateurs partagent leurs frustrations et des captures d’écran des messages d’erreur.

Sur Facebook, un message d’erreur indique : « Nous travaillons à résoudre ce problème dès que possible ».

Le site Downdetector, qui suit les interruptions de services en ligne, a enregistré une hausse massive des signalements sur toutes les applications principales de Meta. À l’heure actuelle :

Plus de 70 000 utilisateurs ont signalé des problèmes sur Instagram.

Facebook a reçu plus de 100 000 rapports d’utilisateurs touchés.

Ces chiffres montrent l’ampleur de cette panne, qui affecte une grande partie des utilisateurs dans le monde.

Réactions de Meta et contexte historique

Meta n’a pas encore publié de déclaration officielle sur les causes de cette panne. Cependant, des incidents similaires se sont produits dans le passé :

En mars 2024, une panne importante avait déjà perturbé Facebook, Instagram et Threads pendant plusieurs heures.

En octobre 2022, une autre interruption massive avait affecté Instagram et Facebook.

Ces problèmes récurrents soulèvent des questions sur la stabilité de l’infrastructure de Meta, notamment à mesure que l’entreprise étend son écosystème avec des plateformes comme Threads.

Un impact global et des utilisateurs frustrés

Avec des milliards d’utilisateurs actifs dans le monde, cette panne provoque une perturbation majeure. Les applications de Meta ne sont pas seulement utilisées pour les interactions sociales, mais également pour des communications professionnelles et des activités commerciales.

En attendant, de nombreux utilisateurs se sont tournés vers des plateformes alternatives comme Bluesky ou X pour rester connectés et partager leur frustration.

Les équipes techniques de Meta travaillent probablement d’arrache-pied pour identifier et résoudre le problème. Cependant, l’absence de communication immédiate laisse les utilisateurs dans l’incertitude. On attend des mises à jour via les canaux officiels de Meta ou par des déclarations publiques.

Cet incident souligne une fois de plus les risques de centralisation des plateformes de communication et de réseaux sociaux. Nous continuerons à suivre cette histoire et vous tiendrons informés des développements.