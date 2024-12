Accueil » Honor MagicBook X14 Plus et X16 Plus : Élégance, performances et connectivité

Honor MagicBook X14 Plus et X16 Plus : Élégance, performances et connectivité

En parallèle de l’annonce de sa série de smartphones Honor 300, Honor a discrètement introduit deux nouveaux ordinateurs portables dans sa gamme MagicBook : les MagicBook X14 Plus et MagicBook X16 Plus. Ces deux modèles proposent des spécifications intéressantes tout en restant fidèles au design minimaliste emblématique de la marque. Voici un tour d’horizon détaillé de leurs caractéristiques.

Les deux nouveaux MagicBook arborent un châssis en métal élégant et des bords d’écran fins, conformément à l’esthétique habituelle des ordinateurs Honor. Le MagicBook X16 Plus arbore un écran de 16 pouces avec une résolution de 2560 x 1600 pixels et un taux de rafraîchissement fluide à 120 Hz, idéal pour une expérience visuelle immersive.

Le MagicBook X14 Plus va se vanter d’un écran plus compact de 14 pouces avec une résolution légèrement supérieure de 2880 x 1800 pixels, mais limité à un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Les deux modèles offrent une luminosité maximale de 430 nits et une couverture complète du gamut colorimétrique sRGB, parfaits pour les tâches multimédias et créatives.

Performances et configurations des MagicBook X14 Plus et X16 Plus

Sous le capot, les deux ordinateurs portables sont équipés du processeur Intel Core i5-220H de 13ᵉ génération, conçu pour gérer efficacement les tâches quotidiennes et les besoins en productivité. Deux configurations de RAM sont disponibles, 16 Go ou 32 Go de LPDDR4x, et le stockage interne est un unique SSD PCIe de 1 To, offrant une vitesse et une capacité suffisantes pour la majorité des utilisateurs.

Concernant l’autonomie, le MagicBook X16 Plus dispose d’une batterie de 75 Wh, offrant une autonomie accrue pour une utilisation prolongée, tandis que le MagicBook X14 Plus intègre une batterie de 60 Wh, légèrement inférieure en capacité, mais toujours capable de fournir jusqu’à 9 heures de lecture vidéo, selon Honor.

Les deux modèles prennent en charge la charge rapide 65W, permettant de recharger rapidement l’ordinateur en cas de besoin.

Du côté de la connectivité et connectique, on retrouve du Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, et NFC pour les paiements sans contact, deux ports USB-C, deux ports USB-A (un Gen 1 et un Gen 2), un port HDMI et une prise casque 3,5 mm.

Clavier et logiciel

Le MagicBook X16 Plus intègre un clavier rétroéclairé de taille standard avec un pavé numérique dédié, tandis que le MagicBook X14 Plus ne propose pas de pavé numérique, mais un clavier rétroéclairé compact. Les deux modèles intègrent un pavé tactile à 5 doigts pour une navigation précise.

Côté logiciel, les MagicBook sont livrés avec Windows 11 Home préinstallé, garantissant une compatibilité avec les dernières fonctionnalités et applications de Microsoft.

Prix et disponibilité des MagicBook X14 Plus et X16 Plus

Honor a commencé les précommandes en Chine pour les deux modèles, disponibles dans les coloris Starry Gray et Light Sea Blue. Le MagicBook X14 Plus démarre à 4 899 CNY (environ 640 euros) pour la configuration 16 Go de RAM, et le MagicBook X16 Plus a un prix de départ de 5 099 CNY (environ 666 euros) pour la même configuration.

Les premières expéditions sont prévues pour le 12 décembre en Chine. Aucune information sur un lancement international n’a encore été annoncée.

Avec les MagicBook X14 Plus et X16 Plus, Honor renforce son positionnement dans le secteur des ordinateurs portables, combinant des performances solides, un design élégant, et des fonctionnalités modernes. Que ce soit pour les tâches quotidiennes, les besoins multimédias ou la productivité, ces deux modèles s’imposent comme des options attrayantes dans leur segment. Nous attendons maintenant de voir si ces modèles seront disponibles sur les marchés internationaux.