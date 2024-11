Honor 300 et Honor 300 Pro : Design, couleurs et configurations dévoilés

Honor a officiellement dévoilé le design des Honor 300 et Honor 300 Pro, en révélant les différentes configurations de stockage, les variantes de couleurs, ainsi que des détails sur leur conception. Parallèlement à cette annonce, la marque a ouvert les pré-réservations en Chine pour ces deux nouveaux modèles très attendus.

Le Honor 300 Pro se distingue par son écran incurvé et un système de triple caméras à l’arrière, incluant un capteur dédié aux portraits. Les utilisateurs auront le choix entre trois couleurs élégantes : Rock Black, Tea Green et Starlight Sand. Le modèle sera proposé en plusieurs configurations de mémoire et de stockage, avec des variantes comprenant 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, ainsi que 16 Go de RAM couplés à 512 Go de stockage.

De son côté, le Honor 300 adopte un écran plat et un design ultra-fin avec une épaisseur de seulement 6,97 mm, le rendant particulièrement ergonomique et élégant. Ce modèle sera disponible dans cinq coloris distinctifs : Luyan Purple, Moyan Black, Chaka Green, Cangshan Gray et Yulong Snow.

En termes de configurations, le Honor 300 proposera des options allant de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage à une version plus haut de gamme avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Série Honor 300 : Performances et caractéristiques modernes

Les modèles de la série Honor 300 offriront des écrans OLED d’une résolution 1.5K, garantissant une qualité d’affichage supérieure. Le Honor 300 Pro sera équipé du Snapdragon 8 Gen 3, un processeur de dernière génération qui représente une avancée significative par rapport à la puce Snapdragon 8s Gen 3 de son prédécesseur. Quant au Honor 300, il sera alimenté par un processeur de la série Snapdragon 7, assurant une performance équilibrée pour répondre aux besoins du quotidien.

Côté autonomie, la série conservera la technologie SuperCharge 100 W, permettant une recharge filaire extrêmement rapide. Les modèles proposeront également la charge rapide sans fil SuperCharge, une caractéristique déjà appréciée dans les précédentes générations de la marque.

En matière de sécurité, des rumeurs laissent entendre que la série pourrait intégrer des capteurs d’empreintes digitales ultrasoniques, offrant une précision et une réactivité accrues par rapport aux capteurs optiques utilisés jusqu’à présent.

Un lancement imminent

Avec des designs raffinés, des coloris variés, des performances de pointe et des fonctionnalités avancées, les Honor 300 et Honor 300 Pro promettent de placer la barre très haut dans le segment des smartphones premium.

Le lancement officiel en Chine est attendu dans les jours à venir, et Honor devrait révéler de nouvelles informations sur leurs caractéristiques détaillées et leur prix très prochainement.