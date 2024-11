OPPO Reno 13 : Fuite du design et des spécifications de la nouvelle série

OPPO a récemment dévoilé les nouveaux smartphones Find X8 et Find X8 Pro en Chine, et la marque se prépare actuellement à lancer cette série à l’international. Parallèlement, sa division chinoise travaille déjà sur la prochaine génération de la gamme Reno, avec le lancement des modèles Reno 13 prévu pour le marché local.

D’après le célèbre Digital Chat Station, la série Reno 13 de OPPO pourrait être présentée dès le 25 novembre. Aujourd’hui, il a partagé une première image de la série, révélant certains aspects de son design.

L’image partagée par la source montre le modèle Reno 13 à côté de ce qui semble être un iPhone 15. On remarque une grande similarité dans l’esthétique, avec un design inspiré de celui de l’iPhone. Le Reno 13 présente un bloc de caméra en verre sculpté en une seule pièce, ce qui lui confère un aspect élégant et sans couture, très proche du style raffiné des iPhone. Le modèle photographié arbore une configuration à trois caméras.

Une autre source, WHY LAB, a précisé que le cadre du Reno 13 est en alliage d’aluminium, soulignant ainsi la qualité des matériaux utilisés pour ce modèle, qui dispose d’un cadre intermédiaire en métal.

Spécifications de la série Reno 13

Selon les informations disponibles, le Reno 13 et le Reno 13 Pro seraient équipés d’écrans incurvés sur quatre côtés, mesurant respectivement 6,59 pouces et 6,83 pouces. Ces écrans devraient offrir une résolution de 1.5K, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un capteur d’empreintes digitales intégré sous l’écran pour une expérience fluide et moderne.

Côté performance, le modèle Reno 13 Pro serait alimenté par le futur processeur Dimensity 8350, tandis que la puce du Reno 13 standard reste inconnue pour l’instant. On s’attend à ce que le Reno 13 soit doté d’une batterie de 5 600 mAh, tandis que le modèle Pro pourrait offrir une capacité légèrement supérieure, avec 5 900 mAh. Les deux modèles devraient supporter la charge rapide filaire et sans fil.

En termes de photographie, les Reno 13 et 13 Pro sont attendus avec une caméra frontale de 50 mégapixels. Pour le modèle Pro, la configuration arrière comprendrait un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS), un objectif ultra grand-angle de 8 mégapixels, et un téléobjectif ou périscope téléphoto de 50 mégapixels. Les informations sur la configuration de la caméra arrière du modèle standard ne sont pas encore disponibles.

La série Reno 13 fonctionnera sous Android 15 avec la surcouche ColorOS 15, et devrait également offrir un haut niveau de résistance à la poussière et à l’eau, un critère de durabilité prisé des utilisateurs modernes. En outre, ces appareils seront équipés de doubles haut-parleurs, d’un moteur linéaire x-axis pour une meilleure réactivité, et afficheront un design mince et léger.

Lancement mondial

En ce qui concerne la disponibilité internationale, un récent rapport a indiqué que la série Reno 13 sera lancée en Inde dès janvier 2025, laissant entrevoir un déploiement progressif sur les autres marchés dans les mois suivants.