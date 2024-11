YouTube : Remixez vos chansons préférées avec l’IA « AI Music Remixes » !

YouTube continue de se tourner vers l’intelligence artificielle pour enrichir son écosystème créatif, et la plateforme teste maintenant une nouvelle fonctionnalité appelée « AI Music Remixes ».

Comme son nom l’indique, cette option permettra à certains créateurs de remixer des chansons sous licence à l’aide de l’IA, en créant des extraits audio modifiés et personnalisés. Grâce à cette expérimentation, connue également sous le nom de « Dream Track », un groupe restreint de créateurs peut utiliser des voix générées par IA d’artistes bien connus pour remanier des morceaux selon leurs envies.

Pour le moment, les créateurs participants ont accès aux voix d’artistes populaires, tels que Charlie Puth, Charli XCX, Demi Lovato, et John Legend, et YouTube pourrait élargir ce partenariat à d’autres musiciens et labels à l’avenir. Bien que la liste des chansons disponibles pour le remix via IA n’ait pas encore été divulguée, les utilisateurs peuvent modifier la tonalité ou le genre de la piste en créant un extrait audio de 30 secondes, conçu pour les vidéos Shorts.

YouTube a précisé que chaque morceau remanié sera clairement attribué à la chanson d’origine, avec une mention indiquant que le remix a été généré par IA.

Ces nouvelles fonctionnalités viennent s’ajouter aux récents changements apportés par YouTube pour enrichir l’expérience de ses utilisateurs. Par exemple, l’application mobile de YouTube a introduit une navigation par gestes plus intuitive, où le glissement de l’écran lance directement la prochaine vidéo recommandée par l’IA sans qu’il soit nécessaire de quitter l’application.

YouTube est déjà dopé à l’IA

De plus, les abonnés YouTube Premium sur Android ont désormais accès à une recherche conversationnelle alimentée par Google Gemini, l’IA générative de Google, pour contrôler la lecture sur YouTube Music.

Cette avancée marque un tournant pour YouTube qui, au-delà d’améliorer l’expérience des spectateurs, fournit désormais aux créateurs des outils basés sur l’IA pour transformer et réinventer la musique sous licence.

Avec des collaborations qui incluent déjà de célèbres artistes, YouTube pourrait bien redéfinir la manière dont la musique est remixée et partagée, tout en renforçant l’attrait de sa plateforme pour les créateurs de contenus Shorts.