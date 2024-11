Accueil » Honor 300 : Fuite des spécifications et améliorations de la série

Il semblerait que Honor ne perde pas de temps. Juste après le lancement de la série phare Magic 7, des rumeurs sur la future série 300 de milieu de gamme font déjà surface sur la toile. Honor a lancé la série Honor 200 en mai dernier, et la marque prépare maintenant la série Honor 300. Les spécifications des futurs smartphones de cette nouvelle série ont été révélées par Digital Chat Station.

La série Honor 300 devrait être équipée d’un écran OLED 1.5K, surpassant l’écran full HD+ de la précédente génération. De plus, le modèle Honor 300 Pro serait alimenté par le processeur Snapdragon 8 Gen 3. Pour rappel, la série Honor 200 utilisait le Snapdragon 7 Gen 3 pour le modèle standard et le Snapdragon 8s Gen 3 pour le modèle Pro, donc il est logique que la version 300 Pro adopte cette puce plus puissante.

Le Honor 300 Pro est également attendu avec un changement notable au niveau de la caméra. La marque passerait d’un téléobjectif standard de 50 mégapixels à un téléobjectif périscope de 50 mégapixels, permettant un meilleur zoom optique et des capacités de prise de vue améliorées.

La série Honor 300 devrait conserver la technologie de charge rapide 100W SuperCharge de la précédente série, ainsi que la charge rapide sans fil SuperCharge. La certification 3C confirme également la prise en charge de la charge rapide de 100W, ce qui garantit que les utilisateurs bénéficieront d’une recharge rapide et efficace.

Ces spécifications s’appliquent probablement au modèle le plus haut de gamme, probablement le Honor 300 Pro ou Pro+. La précédente série Honor 200 comprenait différents modèles, du 200 standard au Lite abordable en passant par le Smart d’entrée de gamme. La série Honor 300 offrira probablement des options similaires.

Autres caractéristiques de la série Honor 300

La présence d’un capteur d’empreintes digitales à ultrasons n’est pas encore confirmée, selon la source. En termes de calendrier de lancement, la série Honor 100 a été introduite en novembre de l’année dernière, et la série Honor 200 est sortie en mai cette année. Ainsi, il est probable que la série Honor 300 soit dévoilée prochainement.

Avec ces améliorations, la série Honor 300 pourrait offrir une expérience utilisateur améliorée, notamment grâce à un écran de meilleure qualité, des performances accrues et des capacités de zoom supérieures.