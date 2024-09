Face ID sous l’écran : l’iPhone 17 devra encore patienter

Alors qu’en avril 2023, Russ Young, PDG de DSCC, prédisait l’arrivée de la Face ID sous l’écran pour les iPhone 17 Pro en 2025, il semble que cette innovation soit repoussée.

En mai dernier, Young avait déjà évoqué un possible report à 2026, date à laquelle la technologie serait intégrée aux iPhone 18 Pro. Un post plus récent, affirmant que l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max bénéficieraient de la Face ID sous l’écran, a semé la confusion.

Cependant, Young a rapidement reconnu son erreur et a supprimé le post en question. Il a confirmé que la technologie Face ID sous l’écran n’était « plus attendue sur l’iPhone 17 » et a invité les curieux à assister à son événement le 2 octobre dans la Silicon Valley pour obtenir les dernières informations sur les feuilles de route d’Apple et d’autres marques.

Il est important de souligner que Ross Young est un analyste reconnu pour la précision de ses prédictions, basées sur des données de la chaîne d’approvisionnement. Il avait notamment prévu l’augmentation de la taille des écrans de l’iPhone 16 Pro et de l’iPhone 16 Pro Max bien à l’avance.

L’iPhone 19 Pro : un design tout écran en 2027 ?

Selon les premières informations, l’iPhone 19 Pro et l’iPhone 19 Pro Max, prévus pour 2027, pourraient être les premiers modèles à intégrer à la fois la Face ID et la caméra frontale sous l’écran. Cette avancée technologique permettrait d’adopter un design tout écran révolutionnaire, sans encoche ni bordures.

Cependant, l’ajout du bouton de Commande de l’appareil photo sur tous les modèles d’iPhone 16 cette année suggère qu’Apple n’est pas encore prêt à abandonner complètement les boutons physiques. Même si la technologie permet un design tout écran d’ici 2027, il est probable que l’iPhone conserve au moins quelques boutons pour des raisons pratiques et ergonomiques.

En conclusion, la technologie Face ID sous l’écran ne sera pas au rendez-vous pour l’iPhone 17, mais l’avenir reste prometteur pour les innovations technologiques d’Apple. L’iPhone 19 Pro pourrait bien marquer un tournant majeur dans le design des smartphones, même si le rêve d’un iPhone entièrement dépourvu de boutons et de ports semble encore lointain.