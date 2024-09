Bientôt, changez l’apparence de WhatsApp avec les thèmes prédéfinis

Malgré sa popularité incontestable, WhatsApp a souvent été critiqué pour son manque de personnalisation par rapport à ses concurrents. Bonne nouvelle pour les utilisateurs : la plateforme de messagerie instantanée s’apprête à déployer une fonctionnalité très attendue : les thèmes !

Selon WABetaInfo, WhatsApp travaille actuellement sur une fonctionnalité de thèmes de chat, qui devrait bientôt être officiellement disponible. Les utilisateurs pourront choisir la couleur des bulles de conversation et le fond d’écran parmi une sélection de thèmes prédéfinis.

La fonctionnalité a été découverte dans la version bêta 2.24.20.12 de WhatsApp. Bien que tous les thèmes ne soient pas encore actifs, Android Authority a pu en tester quelques-uns. On y trouve une gamme variée de fonds d’écran, associés à des bulles de chat de couleur assortie. Il sera également possible de régler la luminosité du thème, permettant ainsi de passer progressivement d’un thème clair à un thème sombre.

Le thème sélectionné deviendra le thème par défaut de toutes vos conversations. Il est possible que WhatsApp permette de modifier manuellement le thème pour certaines conversations spécifiques. Bien entendu, le thème choisi ne sera visible que par vous.

Date de déploiement encore inconnue dans WhatsApp

Pour l’instant, les thèmes prédéfinis ne sont pas fonctionnels et la date de déploiement officiel n’a pas été communiquée. Cependant, il est fort probable que cette fonctionnalité soit bientôt disponible pour tous les utilisateurs.

Cette nouveauté, bien que mineure, est attendue depuis longtemps par les utilisateurs de WhatsApp. La possibilité de personnaliser l’apparence de l’application, même de manière limitée, est un ajout bienvenu qui devrait ravir de nombreux utilisateurs.

WhatsApp continue donc d’évoluer et de s’adapter aux attentes de ses utilisateurs, même si cela se fait à un rythme plus lent que chez certains concurrents. Cette nouvelle fonctionnalité de thèmes est une preuve que la plateforme de messagerie instantanée la plus populaire au monde n’a pas fini de nous surprendre.