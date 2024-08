Patreon face aux frais Apple : Les créateurs invités à augmenter leurs prix

Alors que les abonnements Patreon vendus via l’application iOS se verront bientôt appliquer une commission de 30 % par Apple, les créateurs ont eu le choix d’augmenter leurs prix. La surtaxe débutera le 4 novembre 2024 et s’appliquera à tous les abonnements achetés via l’application iOS de Patreon.

Par le passé, l’entreprise californienne a évité ces frais en utilisant d’autres processeurs de paiement. Mais, elle dit aborder la situation en donnant la priorité aux créateurs.

« Apple nous demande de passer à son système d’achat in-app pour toutes les transactions iOS, faute de quoi nous risquons d’être exclus de l’App Store », a déclaré Patreon dans un communiqué de presse publié sur le site Web de l’entreprise, alors qu’elle s’apprête à effectuer le changement.

Cela signifie que le fabricant de l’iPhone appliquera ses 30 % de frais d’App Store à toutes les nouvelles adhésions achetées dans l’application iOS de Patreon, y compris tout ce qui est acheté dans la boutique Patreon.

Patreon crée un nouvel outil pour faire face aux frais d’Apple

Tous les créateurs qui utilisent des plans de facturation au premier mois ou à la création devront également passer au remplissage d’abonnement pour continuer à gagner de l’argent dans l’application iOS, car c’est la seule option de facturation prise en charge par Apple.

Pour y remédier et « éviter les interruptions de revenus », l’équipe a créé un outil optionnel qui peut automatiquement augmenter les prix — uniquement dans l’application iOS — pour compenser le coût de la redevance.

« Cela dit, vous méritez d’avoir la possibilité de décider si c’est quelque chose que vous voulez. Ainsi, bien que l’augmentation automatique des prix soit l’option par défaut, vous avez également la possibilité de maintenir vos prix au même niveau et de payer la taxe de 30 % sur vos revenus ». « Nous ne recommandons pas cette option, car cela signifie que vous gagneriez moins par adhésion sur les transactions iOS in-app — mais en fin de compte, nous pensons qu’il est important de vous donner la possibilité de prendre vos propres décisions ».

Les prix pratiqués sur le Web et par l’intermédiaire de l’application Android resteront inchangés pour les créateurs.