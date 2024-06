Accueil » Google Pixel 9 : date de sortie, spécifications, prix et tout ce que nous savons à ce jour

Google Pixel 9 : date de sortie, spécifications, prix et tout ce que nous savons à ce jour

Google Pixel 9 : date de sortie, spécifications, prix et tout ce que nous savons à ce jour

La série Pixel 8 de Google est largement considérée comme l’un des meilleurs smartphones Android sur le marché en ce moment, alors naturellement tous les yeux sont tournés vers ce que le géant de la technologie va livrer pour le Pixel 9.

Nous savons qu’il arrive, grâce aux références au Pixel 9 apparues dans l’application Google plus tôt cette année. Selon Android Police, certains codes découverts dans la dernière version bêta — version, 15.14.34.29 — semblaient être spécifiques au Pixel 9.

Alors que la série Pixel se compose normalement de deux smartphones, le Pixel et le Pixel Pro, des rumeurs indiquent que Google pourrait introduire un troisième smartphone dans la famille Pixel 9 cette année.

La principale chose qui ressort des premières fuites est que Google semble refléter étroitement la stratégie d’Apple d’avoir trois smartphones, les deux versions « Pro » ayant plus de fonctionnalités et de meilleures caméras. En outre, la refonte attendue de la série nous rappelle également l’iPhone. En fait, il ressemble à un iPhone de l’avant et du côté, c’est juste la configuration de la caméra arrière qui semble distinctement différente.

Mais que peut-on attendre du Pixel 9, quand sortira-t-il, quelles sont ses spécifications, à quoi ressemblera-t-il et combien coûtera-t-il ?

Pixel 9 : ce que nous savons jusqu’à présent et les rumeurs

La plus grande rumeur jusqu’à présent est qu’un troisième opus de la série Pixel sera révélé cette année, ce qui est analogue à la stratégie d’Apple en matière de smartphones. Cependant, il y a eu des rapports divergents sur ce que nous pouvons attendre du troisième combiné.

Android Authority avait initialement rapporté qu’il s’attendait à ce que nous voyions un Google Pixel 9 de 6,2 pouces, un Pixel 9 Pro de 6,7 pouces, puis un modèle Pro plus petit avec un écran de 6,3 pouces. Cependant, d’autres sources affirment que ce sera le contraire, avec l’attente d’un smartphone Pro XL à la place. Il est également rapporté que le modèle Pro XL sera doté d’un écran de 6,5 pouces, qui est incidemment plus petit que l’écran de 6,7 pouces du Pixel 8 Pro.

Des rendus via MySmartPrice montrent que le Pixel Pro XL aura une triple configuration de caméra à l’arrière, y compris un capteur de téléobjectif périscopique à côté de l’objectif principal standard et de l’objectif large standard.

Les mêmes rendus suggèrent que le Pro XL mesurera 162,7 x 76,6 x 8,5 mm, alors que le Pixel 9 Pro sera un peu plus compact mesurant 152,8 x 71,9 x 8,5 mm. Le tout en gardant la même apparence, la même sensation et le même design que le Pro XL.

Le Pixel 9 devrait avoir les mêmes dimensions que la normale avec, comme le Pixel 8, deux caméras arrière.

Ces fuites ont surtout mis en évidence les changements de design apportés par Google à la série Pixel, avec une évolution vers des côtés plus plats, à l’instar de l’iPhone. Cependant, on ne sait pas encore si cela est exact ou si cela s’appliquera à tous les modèles Pixel 9.

Quelles sont les spécifications du Pixel 9 ?

Écran

Contrairement aux rapports d’Android Police ci-dessus, les fuites susmentionnées suggèrent que le Pixel 9 aura un écran de 6,03 pouces, le Pixel 9 Pro se vantera d’un écran légèrement plus grand de 6,1 pouces et le Pro XL arrivera avec un écran de 6,5 pouces. On s’attend à ce que tous ces écrans soient des dalles OLED avec des fréquences de rafraîchissement de 120 Hz.

Caméra

Il n’y a pas de rumeurs ou de fuites spécifiques concernant la configuration de la caméra de la famille Pixel 9, bien que des fuites avant le lancement de la série Pixel 8 aient alors laissé entendre l’introduction de choses comme les fonctionnalités Video unblur et Overlay.

Elles ne sont pas arrivées comme on le pensait initialement, ce qui pourrait signifier que Google a plutôt affiné ses caméras pour la série Pixel 9.

Les rumeurs font actuellement état de l’introduction d’un téléobjectif sur les modèles Pixel 9 Pro et Pro XL, alors qu’il ne sera pas disponible sur le Pixel 9.

Performances

On s’attend généralement à ce que le Tensor G4 équipe la famille Pixel 9, basée sur les puces Exynos de Samsung. Le chipset Tensor 4 disposera d’un nouveau Samsung Modem 5400, qui promet des améliorations de vitesse, une plus grande stabilité et une efficacité accrue.

Cependant, certains rapports préliminaires suggèrent que Google pourrait finalement fabriquer un tout nouveau chipset lorsque le Tensor G5 arrivera avec le Pixel 10. Il s’agit simplement de spéculations pour l’instant.

En attendant, tous les smartphones Pixel 9 seront alimentés par le tensor G4.

Logiciel

Android 15 devrait être exécuté en standard sur tous les modèles Pixel 9. En plus de cela, nous savons que la puce Tensor G4, introduite avec la série Pixel 8, a de fortes capacités d’IA, nous nous attendions donc à ce que ce domaine reçoive plus de mises à niveau, bien qu’il ne soit actuellement pas clair si tous les modèles Pixel 9 seront livrés avec la même fonctionnalité d’IA.

Encore une fois, rien de concret n’a été confirmé à ce jour.

Quelle est la date de sortie du Pixel 9 ?

Au fil des ans, Google a lancé ses nouveaux smartphones Pixel en octobre, chacune des trois dernières séries Pixel étant sortie au cours de ce mois. Il y a donc toutes les raisons de croire que le Pixel 9 arrivera en octobre 2024.

Cependant, nous pourrions avoir un aperçu très précoce des smartphones lors de la conférence des développeurs I/O de Google, qui aura lieu le 10 mai 2024.

Combien coûtera le Pixel 9 ?

Nous sommes encore loin du lancement, il n’y a donc pas de fuites ou de rumeurs fiables dans le département des coûts, mais plusieurs hypothèses relativement sûres peuvent être faites, sur la base de la stratégie de prix précédente de Google.

Le Pixel 8 a été mis en vente au prix de 799 euros et le Pixel 8 Pro a été lancé au prix de 1 099 euros, tous deux étant respectivement plus chers que le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro.

Cependant, l’introduction d’un troisième modèle dans la série signifie que nous pourrions voir une augmentation de prix pour les deux modèles de base, puis un smartphone Pro XL encore plus cher.

Il ne s’agit que d’hypothèses à ce stade, mais étant donné que la série Pixel 9 s’aligne pour être très analogue à la stratégie de l’iPhone d’avoir trois appareils tous à des gammes de prix différentes, il ne serait pas surprenant que le Pro XL se vende à plus de 1 000 euros.