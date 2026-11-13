SpaceX prépare une nouvelle génération de son antenne Internet portable. Baptisée Starlink Mini 2, cette version reprend le concept tout-en-un de son prédécesseur, mais ajoute un élément particulièrement attendu : une batterie intégrée.

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L’antenne, le routeur Wi-Fi et désormais l’alimentation sont réunis dans un appareil compact, dont les dimensions se rapprochent de celles d’un ordinateur portable.

Selon des captures d’écran d’invitations à commander partagées par certains utilisateurs sur X, le StarlinkStarlink est le service Internet par satellite de SpaceX : une constellation de plus de 10 000 satellites en orbite basse qui apporte du haut débit à faible latence là où la fibre n'arrive pas — et qui vise désormais le smartphone avec le direct-to-cell. Lire la fiche Mini 2 serait proposé à 999 dollars. Ce tarif comprendrait une année d’abonnement Roam Unlimited, valorisée par SpaceX à 2 100 dollars. Pour le moment, les précommandes sont réservées à une sélection de clients américains invités par l’entreprise.

Une batterie intégrée pour 4 h 30 d’autonomie

La principale nouveauté du Starlink Mini 2 est son alimentation intégrée. SpaceX annonce jusqu’à 4 heures et 30 minutes de fonctionnement sur une charge complète. Cette autonomie peut être prolongée grâce à des batteries supplémentaires, vendues séparément et remplaçables à chaud (hot-swap), sans devoir interrompre durablement l’utilisation de l’appareil.

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Il est également possible d’alimenter directement l’antenne avec une source de 60 W via USB-C. Cette solution offre davantage de flexibilité pour les utilisateurs qui disposent déjà d’une batterie externe compatible ou d’une alimentation adaptée.

L’intégration de la batterie ne s’est pas faite au détriment de l’épaisseur. Le Starlink Mini 2 mesure seulement 23,1 mm, contre 38,5 mm pour le modèle Mini précédent. Il est donc nettement plus fin, malgré l’ajout de composants supplémentaires.

Plus fin, mais légèrement plus lourd

Le poids constitue en revanche un compromis. Avec sa batterie intégrée, le Starlink Mini 2 atteint environ 1,6 kg. Il est ainsi légèrement plus lourd que son prédécesseur.

SpaceX conserve néanmoins la certification IP67, qui garantit une protection contre la poussière et l’immersion temporaire dans l’eau dans les conditions prévues par cette norme. L’antenne reste donc adaptée à une utilisation en extérieur, notamment lors de déplacements, de séjours en camping ou dans des zones dépourvues de connexion Internet classique.

Cette évolution renforce le positionnement du produit comme solution Internet nomade. L’utilisateur n’a plus nécessairement besoin de transporter une alimentation séparée pour profiter de la connexion satellite.

Un prix de 999 dollars avec un an de service Roam Unlimited

D’après les invitations à commander diffusées sur X, SpaceX proposerait le Starlink Mini 2 à 999 dollars, avec une année de service Roam Unlimited incluse. L’entreprise valorise cet abonnement à 2 100 dollars, ce qui représente une part importante de l’offre annoncée.

Il convient toutefois de distinguer le prix de l’équipement et la valeur commerciale attribuée à l’abonnement. Les conditions exactes de cette formule et les éventuels frais applicables après la première année restent à examiner.

Les précommandes sont actuellement ouvertes sur invitation pour certains clients aux États-Unis. SpaceX indique que le produit sera prochainement accessible à davantage d’utilisateurs et dans d’autres pays, sans communiquer de calendrier précis pour son déploiement international.

Avec le Starlink Mini 2, SpaceX cherche à rendre l’accès à Internet par satellite encore plus autonome. La batterie intégrée, la recharge USB-C et le format aminci constituent des évolutions intéressantes pour les utilisateurs mobiles. Le tarif de 999 dollars reste toutefois élevé et pourrait limiter son adoption au-delà des professionnels, voyageurs et utilisateurs ayant réellement besoin d’une connexion satellite en déplacement.