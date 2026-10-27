Huawei renouvelle son offre réseau avec les Router X2 et X2 Pro, deux routeurs compatibles Wi-Fi 7 qui misent sur un format compact, des fonctions intelligentes et une tarification accessible. Proposés à partir de 478 yuans, soit environ 64 euros, ils combinent une connectivité sans fil à double bande, des ports Ethernet 2,5 Gb/s et des outils de gestion du réseau domestique.

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La gamme se distingue aussi par son design vertical en forme de livre, avec des antennes dissimulées. La version Pro ajoute des coques magnétiques interchangeables et personnalisables, tandis que les deux modèles partagent l’essentiel de leur architecture réseau et de leurs fonctions logicielles.

Un design compact et personnalisable

Les Huawei Router X2 et X2 Pro adoptent un format vertical destiné à intégrer discrètement les équipements dans un intérieur. Le Router X2 standard est proposé en blanc. Le X2 Pro existe en trois coloris pour sa coque magnétique : brun terre, blanc chêne et gris pierre. Huawei a également présenté une finition vert épicéa, sans préciser sa date de commercialisation.

La coque du modèle Pro peut être remplacée et personnalisée grâce à des fichiers compatibles avec l’impression 3D mis à disposition par Huawei. Une approche qui permet de modifier l’apparence du routeur sans changer l’équipement réseau lui-même.

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Les deux appareils mesurent 191,7 mm de hauteur, 51,1 mm de largeur et 141,1 mm de longueur. Le Router X2 pèse environ 440 grammes, contre 475 grammes pour le X2 Pro.

Du Wi-Fi 7 à double bande, sans fréquence 6 GHz

Les deux routeurs reposent sur une puce Lingxiao 760, associée à quatre amplificateurs de signal et à une antenne intelligente. Selon Huawei, un algorithme sélectionne le chemin de transmission le plus adapté afin d’améliorer la réception et de limiter les pertes de performances liées à la compatibilité entre appareils.

La connectivité repose sur le Wi-Fi 7 à double bande. Huawei annonce un débit théorique maximal de 688 Mb/s sur la bande 2,4 GHz et de 2 882 Mb/s sur la bande 5 GHz, soit un total de 3 570 Mb/s. Attention toutefois : aucun des deux modèles ne prend en charge la bande 6 GHz.

Le constructeur revendique également une amélioration pouvant atteindre 100 % des débits dans les zones où le signal est faible, ainsi qu’une réduction de la latence de 80 %. Ces chiffres correspondent aux performances annoncées par Huawei et ne constituent pas une garantie dans toutes les configurations domestiques.

Pour les connexions filaires, chaque routeur dispose d’un port Ethernet 2,5 Gb/s et de trois ports Gigabit Ethernet. Les quatre ports peuvent automatiquement basculer entre les fonctions WAN et LAN. La configuration interne comprend 256 Mo de mémoire vive et 128 Mo de stockage, pour une consommation électrique annoncée inférieure à 18 W.

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Un réseau maillé assisté par l’IA

Huawei mise sur les fonctions de couverture et de maillage pour faciliter l’installation du réseau domestique. Depuis l’application Huawei Smart Life, les utilisateurs peuvent importer le plan de leur logement afin que l’intelligence artificielle recommande le meilleur emplacement pour le routeur.

Un appareil est donné pour couvrir un appartement allant jusqu’à 90 m². Un kit de deux routeurs vise plutôt les logements de 90 à 150 m². Les deux unités sont préappairées : il suffit de brancher le second routeur pour qu’il rejoigne automatiquement le réseau maillé. La connexion entre les appareils peut passer par Ethernet ou par le Wi-Fi.

Le système prend aussi en charge l’itinérance à double bande. Avec un téléphone Huawei compatible, un appareil peut se connecter à la bande du nouveau routeur avant de se déconnecter de l’ancien, ce qui vise à limiter les interruptions lors des déplacements dans le logement. Cette fonction nécessite toutefois un smartphone Huawei pris en charge.

Les joueurs disposent par ailleurs d’une connexion dédiée aux appareils de la marque. Huawei s’appuie sur StarFlash, le nom chinois de sa technologie sans fil NearLink, et sur trois canaux parallèles. Le constructeur annonce jusqu’à 50 % de fluidité supplémentaire en jeu, un bénéfice qui reste à évaluer dans des conditions réelles.

Fonctions domotiques, contrôle parental et sécurité

Les Router X2 intègrent également une passerelle domotique compatible avec les appareils StarFlash, Bluetooth et Wi-Fi. Ils peuvent ainsi servir de point de connexion à différents équipements intelligents de la maison, en plus de leur rôle de routeur.

Le contrôle parental permet de consulter des rapports d’utilisation, de définir des limites de temps et de dépenses, ainsi que de restreindre l’accès aux jeux, aux plateformes vidéo et aux réseaux sociaux. Avec un téléphone Huawei sous HarmonyOS 7.0 ou une version ultérieure, l’assistant Xiaoyi peut également fournir des informations sur l’activité Internet d’un enfant, à condition que le routeur soit associé au compte Huawei de l’utilisateur.

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Côté sécurité, Huawei intègre la protection HomeSec contre les attaques par force brute visant le Wi-Fi, ainsi que la prise en charge des protocoles WPA2 et WPA3. Les utilisateurs peuvent gérer des listes d’autorisation et de blocage, créer un réseau invité, configurer IPv6 et choisir une connexion PPPoE ou une adresse IP statique.

Le constructeur indique enfin que les routeurs ont subi plus de 48 000 heures cumulées de tests en conditions difficiles, ainsi que des essais de température allant de -20 °C à 65 °C.

Prix : le Router X2 Pro reste sous les 100 dollars

Huawei positionne sa nouvelle gamme à un tarif inférieur à celui de certains de ses anciens routeurs. Le modèle AX6 Pro, lancé en 2024 avec le Wi-Fi 6+, était proposé à 699 yuans. Les Router X2 passent au Wi-Fi 7 tout en démarrant à 478 yuans.

Voici les tarifs annoncés en Chine :

Modèle Prix en yuans Équivalent en dollars Huawei Router X2, blanc 478 71 Huawei Router X2, pack de deux 888 132 Huawei Router X2 Pro 588 87 Huawei Router X2 Pro, pack de deux 1 108 164

Le Router X2 Pro coûte donc 110 yuans de plus que le modèle standard, avec en contrepartie ses coques magnétiques personnalisables. Le pack de deux Pro est proposé en brun terre et blanc chêne.

Avec cette gamme, Huawei cherche à rendre le Wi-Fi 7 plus accessible tout en ajoutant des fonctions de couverture, de domotique et de contrôle parental. L’absence de bande 6 GHz reste toutefois un point à prendre en compte pour les utilisateurs qui recherchent toutes les possibilités de cette génération de Wi-Fi. Les prix communiqués concernent le marché chinois ; aucune information sur une commercialisation internationale n’est précisée dans les éléments disponibles.