Un quota gratuit vite saturé, des forfaits qui s’alourdissent d’année en année, et l’impression diffuse que ses fichiers dépendent des règles d’un tiers : les raisons de vouloir quitter Google Drive ne manquent pas. Pour ceux qui franchissent le pas, Nextcloud est l’alternative auto-hébergée la plus citée — un cloud privé qu’on installe sur son propre matériel, qui reprend l’essentiel de ce que fait Drive et y ajoute agenda, contacts, visioconférence et applications à la carte.

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Ce comparatif part d’un retour d’expérience suite à une migration complète de Drive vers Nextcloud — et le confronte aux données officielles des deux services.

Deux modèles : un service, ou un serveur à soi

Google Drive est un service : on ouvre un compte, on dépose ses fichiers, et tout le reste — disponibilité, sécurité, mises à jour — est l’affaire de Google. Les fichiers vivent sur son infrastructure et sont soumis à ses conditions d’utilisation, ce que beaucoup acceptent sans y penser et que d’autres supportent de moins en moins.

Nextcloud est un logiciel, publié sous licence AGPL v3, que l’on installe où l’on veut : mini-PC recyclé, NAS, Raspberry Pi ou serveur privé virtuel chez un hébergeur. La version communautaire est gratuite ; des offres Enterprise payantes ajoutent support et fonctions avancées. Tout ce qui est confié au service reste là où on l’a décidé — mais tout ce qui le fait tourner devient aussi sa responsabilité.

Installation et maintenance : le vrai prix de l’indépendance

Côté Drive, il n’y a rien à installer. Côté Nextcloud, cela peut se faire en un week-end de travail : système Linux sur un mini-PC, déploiement du paquet Snap officiel, nom de domaine via un service de DNS dynamique, certificat HTTPS gratuit Let’s Encrypt, règles de pare-feu et redirection de ports sur la box. L’image Docker « All-in-One » officielle est l’autre voie courante. Dans les deux cas, la documentation est claire — mais il faut être à l’aise avec un terminal.

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Le plus lourd vient après. Mises à jour, correctifs de sécurité, sauvegardes, surveillance des ressources : tout repose sur l’administrateur. Le rythme y invite : en 2026, Nextcloud a publié trois versions majeures (33 en février, 34 en juin, 35 le 16 septembre), chacune prise en charge un an environ. Le témoin note d’ailleurs que certaines mises à jour ont demandé une résolution manuelle, résolue grâce aux forums de la communauté.

Synchronisation et applications mobiles

Sur ce terrain, l’écart est mince. Nextcloud propose un client de synchronisation pour Windows, macOS et Linux qui reflète les dossiers choisis en local et fonctionne en arrière-plan, ainsi que des applications Android et iOS avec envoi automatique des photos et accès hors connexion. Drive offre un équivalent éprouvé, intégré à l’écosystème Android et à Google Photos.

Dans le quotidien d’un utilisateur, la sensation d’intégration est comparable — à ceci près que Nextcloud s’ouvre aussi à des applications tierces côté mobile.

Collaboration et bureautique

C’est là que Drive garde un avantage net : Docs, Sheets et Slides sont intégrés d’office, avec co-édition instantanée. Nextcloud réussit la même chose en branchant Collabora Online ou OnlyOffice, ce qui permet d’éditer à plusieurs sans qu’aucun fichier ne quitte son serveur — mais ces suites sont à installer et à entretenir. Autour du stockage, Nextcloud empile un calendrier, un carnet de contacts, du courrier et Talk, sa messagerie et visioconférence privée, là où Google réunit Agenda, Contacts et Meet dans son compte.

Sécurité, versions et sauvegardes

Nextcloud conserve un historique des versions de chaque fichier et une corbeille, avec authentification à deux facteurs par code temporaire, protection native contre les tentatives de connexion répétées et chiffrement côté serveur en option. Drive propose lui aussi historique, corbeille et double authentification, avec des durées de conservation fixées par Google et une sécurité d’infrastructure gérée en coulisses.

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La différence tient à qui porte la responsabilité. Avec Nextcloud, la sécurité est aussi bonne que sa configuration, et la sauvegarde — copie nocturne sur disque externe et hors site dans le témoignage — dépend entièrement de son propriétaire. Un serveur mal protégé ou une sauvegarde oubliée ne se rattrape pas auprès d’un support client.

Combien ça coûte vraiment ?

Google Drive offre 15 Go gratuits, partagés avec Gmail et Photos. Au-delà, les forfaits Google OneGoogle One est l'abonnement qui agrandit l'espace de stockage partagé entre Gmail, Google Drive et Google Photos, au-delà des 15 Go gratuits ; ses formules Google AI y ajoutent un accès élargi à Gemini. Lire la fiche relevés en France démarrent à 1,99 €/mois pour 100 Go, 2,99 € pour 200 Go et 9,99 €/mois pour 2 To, partageables en famille — soit près de 120 € par an pour 2 To, tarif à revérifier sur la page officielle de Google One.

Nextcloud Community ne coûte rien en licence. Reste le matériel (un mini-PC et un SSD de 2 To représentent un investissement initial de quelques centaines d’euros), l’électricité, un nom de domaine et du temps. Pour les organisations, les offres Enterprise démarrent à 71,29 € par utilisateur et par an (formule Standard, pour 100 utilisateurs) selon la grille officielle.

Sur le papier, l’auto-hébergement se rentabilise en quelques années pour un gros volume de données — à condition de ne pas compter ses heures d’administration.

Lequel choisir ?

Pour la grande majorité des utilisateurs, Google Drive reste le choix le plus simple : aucune maintenance, une bureautique collaborative immédiate et des tarifs raisonnables tant que le volume reste modeste. Nextcloud s’adresse à ceux qui veulent garder leurs données chez eux, qui ont assez de fichiers pour que l’abonnement pèse, et qui acceptent de devenir leur propre administrateur système. Le témoin résume sa démarche par un gain d’indépendance ; encore faut-il avoir le goût — et le temps — de l’entretenir.

Comparatif établi le 5 octobre 2026 à partir d’un retour d’expérience de migration, de la grille tarifaire officielle de Nextcloud et des tarifs Google One relevés en France.