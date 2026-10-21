Une panne d’ampleur nationale touche le réseau mobile d’Orange et de Sosh ce mercredi 21 octobre. Depuis la fin de matinée, de nombreux abonnés ne peuvent plus passer d’appels, envoyer de SMS ni utiliser l’internet mobile, partout en France. Certains téléphones affichent simplement la mention « Aucun service ».

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Orange a confirmé l’incident sur le réseau social X. L’opérateur reconnaît que la panne « perturbe fortement les appels, les SMS et les usages mobiles », présente ses excuses et assure que ses équipes sont mobilisées pour rétablir le service au plus vite.

L’origine de la panne n’est pas connue à ce stade, et Orange n’a annoncé aucune heure de rétablissement complet. Les informations ci-dessous sont susceptibles d’évoluer au fil de la journée.

Panne Orange : appels, SMS et internet mobile coupés

Les premiers signalements sont apparus vers 11 h 20. Sur Downdetector, le site qui recense les signalements d’utilisateurs, plus de 6 000 abonnés faisaient état d’un problème dès midi, et le pic a dépassé 11 000 signalements.

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La panne ne se limite pas à une région. Des difficultés sont signalées à Paris, Lyon, Toulouse, Bordeaux ou Strasbourg, jusqu’en Occitanie. Sosh, qui utilise le réseau d’Orange, est touchée de la même manière. Quelques utilisateurs évoquent aussi des perturbations sur l’internet fixe, sans confirmation de l’opérateur à ce stade.

Ces chiffres reposent sur les déclarations des utilisateurs et ne reflètent pas le nombre exact d’abonnés concernés, qui est sans doute bien plus élevé. Orange compte plusieurs dizaines de millions de clients mobiles en France.

Un retour progressif du réseau

Vers 12 h 45, certains abonnés ont commencé à retrouver du réseau, mais pas tous. Le rétablissement semble donc progressif, ce qui est fréquent après une panne touchant le cœur du réseau : les téléphones se reconnectent par vagues.

Orange n’a pas encore expliqué l’origine de l’incident. Signe de l’ampleur de la panne, le site de suivi des incidents de l’opérateur était lui-même difficilement accessible en début d’après-midi.

Si votre téléphone affiche « Aucun service », vous pouvez d’abord redémarrer l’appareil ou activer puis désactiver le mode avion. Ces manipulations ne réparent pas le réseau, mais elles forcent le téléphone à se reconnecter dès que le service revient dans votre zone.

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Si vous disposez d’une connexion Wi-Fi, activez les appels Wi-Fi dans les réglages de votre smartphone : vous pourrez alors passer et recevoir des appels sans passer par le réseau mobile. Les messageries comme WhatsAppWhatsApp est l'application de messagerie de Meta, chiffrée de bout en bout par défaut, utilisée par plus de 2 milliards de personnes dans le monde. Lire la fiche ou SignalSignal est une application de messagerie chiffrée de bout en bout, développée par une fondation à but non lucratif, considérée comme la référence en matière de confidentialité. Lire la fiche fonctionnent aussi via le Wi-Fi.

En cas d’urgence, composez le 112. Ce numéro peut en principe être acheminé par le réseau d’un autre opérateur lorsque le vôtre est indisponible. Pour suivre l’évolution de la situation, le compte X d’Orange et notre page « Panne Orange » qui recense les incidents de l’opérateur sont mis à jour.

Une deuxième panne nationale en quelques mois

Cet incident survient moins de quatre mois après la perturbation du 29 juin 2026, qui avait déjà touché les abonnés Orange et Sosh sur la 4G et la 5G. Rien n’indique pour l’instant un lien entre les deux pannes.

Reste à connaître l’origine de cette nouvelle coupure, et les éventuelles mesures de dédommagement que l’opérateur pourrait proposer à ses clients. Orange a promis de communiquer sur l’évolution de la situation.