OpenAI donne à l’Ukraine un accès à Daybreak pour renforcer sa cyberdéfense

OpenAI va fournir au gouvernement ukrainien un accès à Daybreak, son programme dédié à la cybersécurité, afin d’aider les équipes chargées de protéger les infrastructures civiles contre les cyberattaques. Le partenariat est mené avec le ministère ukrainien de la Transformation numérique.

Des équipes ukrainiennes vérifiées pourront utiliser les outils d’OpenAI pour identifier des vulnérabilités, analyser des activités suspectes et développer puis tester plus rapidement des correctifs. L’accès sera accompagné de formation et d’un support technique.

Le dossier complet Dossier Sécurité, vie privée et confiance dans l’IA

Daybreak regroupe plusieurs capacités d’OpenAI dédiées à la cyberdéfense. Le programme propose notamment des modèles spécialisés, des outils comme CodexOpenAI Codex est l'agent de programmation d'OpenAI — capable d'écrire, corriger et exécuter du code de façon autonome depuis un terminal, une app de bureau ou l'application ChatGPT, et depuis 2026 de piloter directement un ordinateur comme le ferait un développeur. Lire la fiche Security et des workflows destinés à rechercher, valider et corriger des vulnérabilités. L’accès est réservé aux organisations et aux personnes autorisées à effectuer ce type de travail.

L’Ukraine devient ainsi l’un des premiers pays à bénéficier de l’initiative Daybreak for Frontline Defenders, annoncée par OpenAI début septembre. L’entreprise avait alors annoncé un engagement de 1 milliard de dollars sur six mois pour subventionner l’accès à ses capacités cyber, proposer de la formation et apporter un soutien technique aux défenseurs d’infrastructures essentielles.

Le contexte ukrainien donne à ce partenariat une dimension particulière. Les infrastructures civiles du pays sont régulièrement confrontées à des cyberattaques parallèlement aux attaques physiques visant notamment les services publics et les infrastructures essentielles.

Daybreak Blue & Red au programme

OpenAI a déjà déployé Daybreak auprès d’autres acteurs de la cybersécurité. Le programme comprend notamment Daybreak Blue, basé sur des modèles généralistes comme GPT-5.6 Sol pour les opérations défensives courantes, et Daybreak Red, qui donne accès à des modèles spécialisés pour des travaux plus avancés de recherche de vulnérabilités et de tests de sécurité.

L’entreprise affirme également que des organisations européennes utilisent déjà ses modèles cyber. OpenAI cite notamment des travaux menés avec des équipes de cybersécurité européennes pour identifier des vulnérabilités dans des logiciels, avec des correctifs ensuite développés ou déployés.

Pour l’Ukraine, l’objectif est désormais de réduire le temps nécessaire entre la découverte d’une faille et sa correction, alors que les infrastructures civiles doivent continuer à fonctionner malgré la pression exercée par les cyberattaques.

OpenAI présente ce partenariat comme une extension de sa stratégie visant à mettre ses capacités d’IA entre les mains des défenseurs en première ligne, avec des contrôles d’accès, une supervision et des restrictions destinés à limiter leur utilisation aux opérations de cybersécurité autorisées.