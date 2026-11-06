La Saison 1 de Call of Duty : Modern Warfare 4 et de Warzone démarre ce vendredi 6 novembre à 6 h, heure de Paris, soit minuit sur la côte est des États-Unis, selon le calendrier publié par Activision et repris par ShiftDelete. La mise à jour est gratuite et arrive en même temps sur toutes les plateformes.

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Au programme : trois nouvelles cartes multijoueur, deux cartes Warzone et un premier Battle Pass de 100 paliers.

Prudence toutefois sur certains détails : le prix du Battle Pass et le contenu de l’offre BlackCell n’ont pas été confirmés de façon claire, et le reste de la saison sera détaillé plus tard par Activision.

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Le déploiement a lieu le vendredi 6 novembre à 6 h en France, soit le jeudi 5 novembre à 21 h sur la côte ouest américaine. Le téléchargement de la mise à jour est proposé avant l’ouverture des serveurs, pour jouer dès le lancement. Pour la configuration PC, notre article sur les configurations minimales et recommandées de MW4 reste valable.

Le Battle Pass et BlackCell

Le Battle Pass suit une piste linéaire de 100 paliers, avec des apparences d’opérateurs, des plans d’armes et des exécutions. Les acheteurs du pass payant qui commencent en retard sont automatiquement remis au niveau du jour de la saison, jusqu’au jour 50 : ils récupèrent donc au moins 50 récompenses sans avoir à jouer pour les débloquer.

Deux armes y figurent : le Cronen Osprey, un fusil d’assaut rapide à la puissance modérée, et le CSG-35, une mitraillette présentée par Activision comme la plus rapide de sa catégorie. L’offre premium BlackCell revient avec ce pass, avec un opérateur dédié, l’agent XERO. Son prix n’est pas confirmé par les sources que nous avons consultées.

Les nouveautés du multijoueur

Trois cartes arrivent au lancement : Backstab, un champ de chars abandonnés sous un ciel chargé, Canyon, entre falaises et chemins de crête, et une version retravaillée de Shoot House, déplacée en Corée du Nord sous la neige. Deux modes les accompagnent : Grind, où il faut ramasser les plaques des adversaires et les déposer, et Drop Zone, autour d’un objectif qui se déplace.

En milieu de saison, Ministry, une ambassade pendant un sommet diplomatique, et Overflow, une usine entourée de champs, rejoindront la liste, avec le mode Counter Attack. Côté DMZ, une nouvelle zone, Designation : X01, ferme peu à peu ses points d’extraction.

Ce qui change dans Warzone

Warzone accueille deux cartes : Hajin, une grande carte à cheval sur les deux Corées avec 13 points d’intérêt majeurs, et Zodiac, une carte Resurgence compacte autour d’une usine de drones. Hajin intègre une météo changeante, avec brouillard, vent, pluie et orages, selon ShiftDelete. Les autres sources ne détaillent pas encore ce point.

La progression est désormais commune au multijoueur, à DMZ et à Warzone, et les niveaux repartent de zéro. Les armes des anciens épisodes restent jouables dans un onglet dédié, mais ne peuvent plus être modifiées. Enfin, Warzone quitte la PS4 et la Xbox One et arrive sur Nintendo Switch 2 : la progression se récupère sur une console récente avec le même compte Activision.

Reste à connaître la feuille de route complète

Reste à savoir quand Verdansk et Rebirth Island, annoncés pour plus tard par certaines sources, reviendront dans Warzone. Activision doit publier la feuille de route complète de la saison dans les prochaines semaines.