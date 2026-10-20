Call of Duty Modern Warfare 4 sort le 23 octobre sur PS5, Xbox Series X|S, PC et Switch 2. À quelques jours du lancement, Amazon propose le jeu à un prix nettement inférieur à son tarif conseillé de 79,99 euros, une offre qui pourrait toutefois ne pas durer.

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Dans le même temps, les premiers tests de la campagne solo sont tombés. Ils sont globalement positifs : plusieurs médias la placent parmi les meilleures de la série, même si sa structure en monde ouvert divise.

Attention toutefois : le prix affiché par Amazon semble anormalement bas et pourrait relever d’une erreur. Le marchand peut le corriger à tout moment, voire annuler certaines commandes.

Activision a fixé la sortie au vendredi 23 octobre 2026. Les joueurs qui achètent la version numérique bénéficient d’un accès anticipé à la campagne, ce qui explique la publication des premiers tests avant la date officielle.

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Le prix conseillé de l’édition standard est de 79,99 euros sur consoles. Les configurations nécessaires pour la version PC ont été détaillées par Activision ces dernières semaines.

Comme toujours avec Call of Duty, plusieurs éditions sont proposées, avec des bonus cosmétiques et des contenus supplémentaires pour le multijoueur. L’édition standard reste suffisante pour profiter de la campagne et des modes en ligne.

Où acheter Modern Warfare 4 moins cher ?

Amazon affiche actuellement le jeu en version physique à un tarif nettement inférieur au prix conseillé. Le jeu était déjà proposé à 59,90 euros en précommande chez Amazon et E.Leclerc, avec un bonus de double XP.

Le prix actuel semble toutefois trop bas pour être volontaire. En cas d’erreur de prix manifeste, Amazon peut annuler la commande avant l’expédition, comme le prévoient ses conditions de vente. Mieux vaut donc commander rapidement si l’offre vous intéresse, sans considérer l’achat comme garanti tant que le jeu n’est pas expédié.

La version physique nécessite par ailleurs un téléchargement de contenu à l’installation, comme les précédents épisodes. Pour la Switch 2, l’offre peut varier selon les revendeurs.

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Que vaut la campagne de Modern Warfare 4 ?

La campagne solo de Modern Warfare 4 clôt la saga Modern Warfare, en faisant ses adieux à plusieurs personnages emblématiques tout en en introduisant de nouveaux. Le récit suit deux intrigues entremêlées, avec des points de vue alternés.

Les notes sont bonnes. IGN lui attribue 8/10, GameSpot 7/10, et Insider Gaming va jusqu’à 9/10. GameSpot estime qu’il s’agit de la meilleure campagne depuis Modern Warfare (2019), tandis que plusieurs critiques saluent ses grandes batailles, ses mises en scène spectaculaires et la variété de ses missions.

Les reproches portent surtout sur le mélange entre monde ouvert et séquences scénarisées. GamesBeat estime que les phases ouvertes ralentissent le rythme, et GamesRadar regrette des missions parfois rigides. L’absence de campagne coopérative pourrait aussi décevoir certains joueurs.

Une campagne de 6 à 9 heures

Selon les premiers tests, la campagne se termine en 6 à 9 heures, une durée classique pour la série. Les phases en monde ouvert peuvent allonger l’expérience pour ceux qui souhaitent explorer et terminer les objectifs secondaires.

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Les modes multijoueur et Zombies, qui représentent l’essentiel de la durée de vie d’un Call of Duty, n’ont pas encore été évalués en conditions réelles. Leur qualité ne pourra être jugée qu’après le lancement, une fois les serveurs ouverts au public.

Si l’offre d’Amazon se confirme, Modern Warfare 4 représente un achat intéressant pour les amateurs de campagnes solo. Reste à savoir si le multijoueur sera à la hauteur, après un lancement poussif de Black Ops 7 l’an dernier.