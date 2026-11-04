La dernière snapshot de Minecraft 26.4 ne se contente pas d’ajouter de nouveaux blocs de construction et un disque musical inédit. Mojang y a également glissé un élément plus mystérieux : le Chiseled Soulshale. Ce bloc décoratif, orné du visage d’un Singer issu de Minecraft Dungeons 2, suscite déjà de nombreuses interrogations au sein de la communauté, notamment sur son éventuel lien avec la future dimension Sift.

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Le Chiseled Soulshale apparaît dans les cités antiques

Le Chiseled Soulshale présente une apparence vert terne, proche de la couleur des planches biscornues (Warped Planks). Il peut être trouvé dans les coffres des cités antiques, où il dispose d’une probabilité de génération de 23 %. Les joueurs qui souhaitent le récupérer devront donc explorer ces structures souterraines.

Pour le moment, ce bloc est uniquement accessible dans les versions expérimentales du jeu. Il devrait toutefois rejoindre la version stable avec la mise à jour hivernale Minecraft 26.4. Sa destruction ne nécessite aucun outil particulier, même si une pioche permet de le casser plus rapidement.

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Un premier indice sur la dimension Sift ?

Au-delà de son apparence, c’est surtout le motif gravé sur le bloc qui intrigue. Le visage représenté rappelle celui du Singer, une créature associée à Minecraft Dungeons 2. Cette référence alimente les spéculations sur une possible connexion avec la dimension Sift, annoncée pour Minecraft.

Pour l’instant, le Chiseled Soulshale ne possède aucune fonctionnalité de gameplay confirmée au-delà de son rôle décoratif. Certains joueurs imaginent néanmoins qu’il pourrait annoncer une nouvelle famille de blocs Soulshale, destinée notamment à la construction dans la dimension Sift.

Une autre hypothèse lui attribue un rôle dans l’ouverture d’un portail vers cette dimension, voire dans l’activation d’un mystérieux portail situé dans les cités antiques. Cette structure, longtemps source de théories chez les joueurs, pourrait ainsi prendre une nouvelle importance dans les prochaines évolutions du jeu.

Le disque Flurry alimente les théories

Les spéculations ne reposent pas uniquement sur ce nouveau bloc. La snapshot Minecraft 26.4 Snapshot 7 introduit également le disque musical Flurry et une nouvelle texture pour le jukebox. Ces ajouts ont renforcé une théorie selon laquelle l’ouverture du portail Sift pourrait nécessiter une séquence musicale.

L’idée reste séduisante, mais rien ne permet pour l’instant de la considérer comme une mécanique officielle. Mojang n’a confirmé ni le rôle du Chiseled Soulshale, ni son éventuelle relation avec le Singer, ni l’existence d’un mécanisme musical permettant d’activer un portail.

Ce bloc pourrait donc n’être qu’un nouvel élément décoratif, ou constituer le premier indice d’un contenu plus ambitieux. En attendant des explications de Mojang, les joueurs devront continuer à explorer les cités antiques et à chercher les secrets que pourraient renfermer les prochaines mises à jour.