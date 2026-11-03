Pebble veut donner une nouvelle dimension aux bracelets connectés avec le Qore Vox. Ce modèle sans écran associe le suivi de la santé et de l’activité physique à des fonctions d’enregistrement vocal, de transcription et de résumé assistés par intelligence artificielle.

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L’objectif est de transformer un accessoire porté au poignet toute la journée en assistant personnel, aussi utile pendant une séance de sport que lors d’une réunion.

Un dictaphone intelligent directement au poignet

La principale originalité du Qore Vox réside dans son système d’enregistrement vocal. Une double pression sur le bouton latéral permet de capturer une conversation, une réunion, un cours ou une idée à conserver. Le bracelet peut stocker localement jusqu’à 100 minutes d’enregistrements, avant de les synchroniser avec l’application Pebble Vox lorsque la connexion est disponible.

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L’application se charge ensuite de transcrire les fichiers audio et d’en produire des résumés grâce à l’IA. Les résultats peuvent être partagés par WhatsAppWhatsApp est l'application de messagerie de Meta, chiffrée de bout en bout par défaut, utilisée par plus de 2 milliards de personnes dans le monde. Lire la fiche ou par e-mail. Pebble annonce que ces fonctions ne nécessitent aucun abonnement, frais de traitement IA supplémentaire ou quota d’utilisation.

La reconnaissance vocale prend en charge l’anglais, sept langues indiennes — hindi, marathi, télougou, kannada, gujarati, bengali et pendjabi — ainsi que 24 langues étrangères. Pour signaler qu’un enregistrement est en cours, une LED bleue orientée vers l’extérieur s’allume. Le fabricant précise que les fichiers audio, les transcriptions et les résumés restent stockés sur le bracelet ou le smartphone de l’utilisateur.

Un suivi complet de la santé et de l’activité physique

Au-delà de ses fonctions vocales, le Qore Vox embarque des capteurs 4PD destinés au suivi de plusieurs indicateurs de santé. Il mesure notamment la fréquence cardiaque, la variabilité de la fréquence cardiaque (HRV), le sommeil, le taux d’oxygène dans le sang et le stress.

Pebble ajoute deux fonctions d’analyse : Recovery Score et Daily AI Health Report. Elles exploitent les données récentes de sommeil, d’activité physique, de fréquence cardiaque au repos et de variabilité cardiaque pour proposer des informations et recommandations personnalisées.

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Le bracelet prend également en charge plus de 100 modes sportifs, avec une détection automatique de la marche et de la course. Le suivi de trajectoire GPS est aussi disponible lorsqu’il est associé à un smartphone.

Jusqu’à dix jours d’autonomie sans écran

Le Qore Vox adopte un design sans écran, avec un boîtier à finition IML et un bracelet extensible et ajustable. Son poids est d’environ 53 grammes. Cette conception privilégie un usage continu plutôt qu’une consultation permanente d’un affichage au poignet.

Pebble annonce jusqu’à dix jours d’autonomie. Le bracelet peut également signaler les appels entrants, les messages et les notifications d’applications grâce à des alertes lumineuses ou vibrantes. Trois coloris sont proposés : Stealth Black, Storm Blue et Summit Brown.

Un prix de lancement inférieur à 50 euros en Inde

Le Pebble Qore Vox est commercialisé en Inde au prix promotionnel de 5 799 roupies, contre un tarif public conseillé de 9 999 roupies. Cela représente environ 64 euros au tarif habituel et 50 euros au prix de lancement, selon une conversion indicative. Le bracelet est disponible sur le site officiel de Pebble et dans ses boutiques physiques. Une commercialisation sur Amazon et Flipkart est également annoncée prochainement.

Avec le Qore Vox, Pebble cherche à dépasser le simple suivi d’activité en réunissant enregistrement vocal, transcription IA et données de santé dans un même accessoire. La gratuité annoncée des fonctions de transcription et de résumé constitue un argument commercial notable, même si l’intérêt réel du produit dépendra notamment de la qualité de ses analyses et de la précision de ses transcriptions.