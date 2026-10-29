Valve n’interdira pas les jeux créés avec l’IA sur Steam. Lors de la conférence Steam Indie Connect à Busan, le 27 octobre, Tom Giardino, membre de l’équipe Steam, a expliqué que l’entreprise ne voulait pas « jouer les gardiens » en décidant quels outils les développeurs ont le droit d’utiliser.

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La prise de position intervient alors que les plaintes se multiplient. Des développeurs indépendants dénoncent l’afflux de jeux bâclés, surnommés « AI slop », et certains ont reçu des mails d’extorsion menaçant de cloner leur jeu par IA s’ils ne payaient pas.

Valve n’a annoncé aucune nouvelle règle. Ses déclarations, rapportées à partir d’une transcription de la conférence, ne détaillent pas de calendrier pour les outils promis.

Steam et les jeux IA : la position de Valve

Pour Valve, l’IA est un outil parmi d’autres. Steam impose déjà aux développeurs de déclarer l’usage de contenus générés par IA sur la page de leur jeu, mais l’entreprise refuse de les filtrer ou de les interdire, estimant que ce n’est pas son rôle de trier les méthodes de création.

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Valve reconnaît toutefois le problème. Selon Tom Giardino, l’entreprise est consciente qu’un nombre trop important de jeux de faible qualité, parfois des clones, s’est glissé dans le Steam Next Fest, la vitrine des démos de jeux à venir. Elle dit réfléchir à la façon de résoudre ce problème.

Sa réponse passe par la visibilité plutôt que par l’interdiction : améliorer les outils de recommandation et de découverte pour que les jeux soignés ressortent davantage, sans bloquer les autres en amont.

Des mails d’extorsion visant les développeurs

Plusieurs studios indépendants ont partagé des messages reçus avant la sortie de leur jeu. L’expéditeur menace d’en produire une copie par IA et de la publier sur Steam avant l’original, à moins de recevoir une somme de l’ordre de 200 dollars, rapporte TweakTown.

Tom Giardino a affirmé ne pas avoir eu connaissance de ces cas auparavant. Il estime que l’extorsion relève davantage des enquêteurs que des plateformes, mais invite les développeurs concernés à signaler ces messages à Valve.

Pour se protéger des clones, il conseille de miser sur la communauté, la confiance des joueurs et les mises à jour régulières, des atouts difficiles à copier pour un jeu produit à la chaîne.

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Ce que ça change pour les joueurs

Dans l’immédiat, rien ne change sur Steam. Les jeux utilisant l’IA restent autorisés, et la mention de cet usage sur leur page reste le principal repère pour les joueurs qui souhaitent les éviter.

Le risque principal concerne la découverte de nouveaux jeux. Plus le catalogue se remplit de titres bâclés ou copiés, plus il devient difficile de repérer les productions indépendantes de qualité, notamment lors des festivals de démos.

Face à un clone, les joueurs peuvent vérifier l’éditeur, la date de sortie et les avis, et signaler une page suspecte via le bouton prévu à cet effet sur la boutique.

Reste à savoir si la visibilité suffira

Valve parie sur ses algorithmes plutôt que sur la modération. Reste à savoir si ces nouveaux outils arriveront assez vite pour contenir l’afflux de jeux générés par IA, alors que la plateforme mise aussi sur son matériel, de la Steam Machine au Steam Deck.