Google enrichit Chrome avec plusieurs fonctions pensées pour la recherche, l’apprentissage et le passage d’un appareil à l’autre. Le navigateur pourra désormais retrouver exactement l’endroit où vous aviez interrompu la lecture d’une page, tout en conservant certains formulaires commencés sur un autre appareil.

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Gemini gagne parallèlement de nouvelles capacités d’analyse multimédia. L’IA intégrée à Chrome peut désormais exploiter davantage de contenus audio et vidéo, tandis qu’une nouvelle fonction transforme directement la page consultée en quiz interactif pour tester ses connaissances.

Chrome reprend désormais une page exactement là où vous l’aviez laissée

Chrome permet déjà d’envoyer un onglet depuis un smartphone vers un ordinateur, ou dans le sens inverse, afin de poursuivre sa navigation sur un autre appareil. Google améliore désormais ce mécanisme en conservant davantage que la simple adresse de la page.

Lors du changement d’appareil, Chrome mémorise la position exacte du défilement. Une personne qui commence à lire un long article, un document de recherche ou un contenu pédagogique sur son smartphone peut donc le reprendre sur son ordinateur directement au même paragraphe.

Cela évite de devoir parcourir à nouveau la page ou rechercher quelques mots dont on se souvient pour retrouver son emplacement. Sur un article court, le gain paraît modeste ; sur plusieurs dizaines de pages de documentation ou un texte académique particulièrement dense, la différence devient beaucoup plus appréciable.

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Google va même plus loin puisque le navigateur peut préserver un formulaire partiellement rempli pendant ce changement d’appareil. Un formulaire commencé sur mobile peut ainsi être terminé sur un ordinateur disposant d’un clavier physique, ou inversement être repris sur un smartphone lorsque l’utilisateur doit quitter son bureau.

Chrome transforme donc progressivement le changement d’appareil en véritable continuité de session. Jusqu’ici, envoyer un onglet permettait surtout de retrouver une URL. Le navigateur cherche désormais à restaurer davantage le contexte dans lequel cette page était utilisée.

Gemini dans Chrome analyse davantage de vidéos et de contenus audio

La deuxième évolution concerne directement Gemini. Google étend les capacités multimodales de l’assistant intégré à Chrome afin qu’il puisse travailler sur davantage de contenus disponibles sur le Web.

Gemini pouvait déjà analyser, visualiser et résumer différents documents, pages Web et vidéos YouTube. Ces capacités sont maintenant étendues à d’autres formats audio et vidéo, notamment les podcasts et les vidéos hébergées en dehors de YouTube.

Google donne l’exemple d’un podcast consacré à la Rome antique ou de l’enregistrement d’un cours de philosophie. Après lecture du fichier, Gemini peut identifier les principales informations, retrouver un passage particulier ou apporter des explications sur un moment difficile à comprendre.

Cette extension est importante parce qu’une grande partie des contenus pédagogiques disponibles sur Internet ne se présente plus sous la forme de pages facilement indexables. Cours enregistrés, conférences, podcasts et vidéos hébergées sur différentes plateformes contiennent parfois plusieurs heures d’informations qui nécessitent normalement une écoute complète pour retrouver un élément précis.

Gemini devient ici une couche d’interprétation directement intégrée au navigateur. Plutôt que de télécharger le contenu ou de l’envoyer vers un outil séparé, l’utilisateur peut interroger l’IA à propos du média qu’il est déjà en train de consulter dans Chrome.

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Des quiz générés directement depuis la page ouverte

Google ajoute également une fonction beaucoup plus directement orientée vers les étudiants : Gemini peut générer un quiz interactif à partir du contenu affiché dans l’onglet actif. L’idée est de passer immédiatement de la consultation à l’évaluation. Après avoir lu une page pédagogique, étudié un sujet ou parcouru un document, l’utilisateur peut demander à Gemini de produire des questions portant sur les informations qu’il vient de consulter.

Cette approche apporte une dimension différente du résumé traditionnel. Résumer un contenu permet de réduire la quantité d’informations à mémoriser, mais ne permet pas nécessairement de vérifier si elles ont réellement été comprises. Un quiz oblige au contraire l’utilisateur à retrouver activement la réponse.

Google transforme ainsi Chrome en environnement d’apprentissage plus complet. Une même session peut commencer par la lecture d’une ressource, se poursuivre avec une explication de Gemini sur les passages complexes, puis se terminer par une série de questions générées à partir du contenu.

La fonction de quiz connaît cependant un déploiement plus limité pour le moment. Elle arrive d’abord sur Chrome pour ordinateur, en anglais, aux États-Unis et en Inde. Google prévoit de l’étendre à d’autres régions ainsi qu’aux appareils mobiles dans les prochains mois.

Chrome devient progressivement une interface pour comprendre le Web

Ces nouveautés illustrent une évolution plus profonde du navigateur. Pendant des décennies, sa fonction principale consistait à afficher des pages et à permettre de naviguer entre elles. Avec l’intégration de Gemini, Google veut désormais que Chrome puisse aussi interpréter le contenu affiché. Cette différence devient particulièrement visible avec les contenus multimédias. Une vidéo ou un podcast n’est plus seulement un flux à regarder ou écouter : l’utilisateur peut théoriquement interroger directement son contenu, demander une synthèse ou rechercher une information précise.

La continuité entre appareils complète cette stratégie d’une manière beaucoup moins spectaculaire, mais tout aussi pratique. Google cherche à préserver non seulement les pages ouvertes, mais progressivement l’état de la tâche en cours : emplacement dans le document, informations déjà saisies et contexte nécessaire pour poursuivre son travail.

Pour les étudiants et les personnes effectuant régulièrement des recherches, ces deux évolutions se rejoignent. Le navigateur conserve davantage de contexte entre les appareils pendant que Gemini exploite davantage de contexte à l’intérieur des contenus eux-mêmes.

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Cette intégration pourrait également réduire le recours à une multitude d’outils séparés. Copier un article dans un chatbot, récupérer la transcription d’une vidéo, utiliser un générateur de quiz puis retrouver manuellement sa position dans un document deviennent autant d’étapes que Google cherche à absorber directement dans Chrome.

Google fait de Gemini une couche permanente au-dessus du navigateur

Les nouvelles fonctions de Chrome montrent surtout comment Google envisage l’intégration de Gemini à ses produits. L’objectif n’est plus simplement d’ajouter un chatbot dans une barre latérale, mais de lui donner progressivement accès au contexte de la tâche effectuée par l’utilisateur.

Cette approche est particulièrement adaptée au navigateur, puisque celui-ci constitue déjà la porte d’entrée vers une grande partie des activités numériques : recherche documentaire, vidéo, formation, formulaires, applications Web ou outils professionnels.

La valeur de Gemini dépendra néanmoins de la fiabilité de ses analyses. Résumer un podcast ou générer un quiz pédagogique suppose que le modèle interprète correctement le contenu original. Pour un travail académique ou une recherche nécessitant de la précision, la possibilité de revenir facilement à la source restera donc essentielle.

Le déploiement progressif permettra également de mesurer si les utilisateurs adoptent réellement ces fonctions dans leur navigation quotidienne. La génération de quiz est pour l’instant limitée à deux marchés et à l’anglais, tandis que son arrivée sur mobile est prévue ultérieurement.

Google semble en tout cas vouloir faire évoluer Chrome d’un navigateur qui se souvient des pages vers un navigateur qui se souvient de ce que vous faisiez — et qui peut désormais vous aider à comprendre ce que vous regardiez. À mesure que Gemini gagne du contexte, la frontière entre navigateur, moteur de recherche et assistant personnel devient de plus en plus difficile à distinguer.