Fujifilm fait évoluer son appareil photo instantané hybride le plus populaire avec le Instax Mini Evo 2. Cette nouvelle version adopte un grand écran tactile, un capteur de 16 mégapixels et une fonction vidéo originale : elle enregistre les quatre secondes qui précèdent le déclenchement d’une photo. L’objectif reste le même, associer la prise de vue numérique aux tirages instantanés caractéristiques de la gamme Instax.

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Le Instax Mini Evo 2 est attendu avant la fin du mois de novembre, au prix annoncé de 270 euros. Cette nouvelle génération conserve les commandes physiques emblématiques de la gamme, tout en simplifiant la composition des images et l’accès aux effets créatifs.

Un écran tactile pour composer ses photos

Le changement le plus visible concerne l’écran, qui passe de 3 à 4,5 pouces. Fujifilm abandonne les boutons arrière de la première génération au profit d’une interface tactile, une première pour un appareil photo Instax. L’écran plus grand doit faciliter le cadrage, la consultation des images et la sélection des effets.

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L’appareil conserve deux molettes physiques ainsi qu’un levier permettant de lancer l’impression, pour préserver les sensations de manipulation propres à la gamme. Les utilisateurs disposent de dix effets d’objectif et de dix effets de film, combinables pour obtenir jusqu’à 100 rendus différents.

Un mode Expanded View affiche une portion plus large de la scène autour du cadre de prise de vue afin d’aider à composer l’image. Attention toutefois : cette vue élargie ne modifie pas le cadrage de la photo finale.

Pour l’impression, Fujifilm annonce une résolution de 600 dpi sur le film Instax Mini au format 2 × 3 pouces, avec deux modes de rendu, Rich et Natural, permettant de privilégier des couleurs plus intenses ou un résultat plus naturel.

Une fonction vidéo qui capture les quatre secondes précédentes

L’Instax Mini Evo 2 introduit une fonction baptisée Immersive Movie. Elle enregistre les quatre secondes qui précèdent le déclenchement de la photo, afin de conserver un bref souvenir animé du moment capturé.

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Cette vidéo reste toutefois limitée en définition : environ 560 × 992 pixels à 24 images par seconde, sans enregistrement audio. Il ne s’agit donc pas de remplacer un smartphone ou une caméra vidéo, mais plutôt d’ajouter une dimension temporelle à l’expérience photographique instantanée.

Autre contrainte, les vidéos nécessitent une carte microSD vendue séparément. La mémoire interne de l’appareil peut stocker jusqu’à 45 photos, mais ne permet pas d’enregistrer les séquences vidéo.

Un capteur de 16 mégapixels et davantage de réglages

Fujifilm remplace le petit capteur de 1/5 de pouce du modèle original par un capteur de 16 mégapixels au format 1/2,77 pouce. L’appareil conserve un objectif de 21 mm ouvrant à f/2.0 et ajoute un mode macro, un miroir pour les selfies ainsi que des réglages de l’exposition, de la balance des blancs et du flash.

La recharge s’effectue en USB-C. L’application mobile compagnon permet également de déclencher l’appareil à distance et d’imprimer des photos provenant d’un smartphone, ce qui renforce la polyvalence de cet appareil hybride.

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L’Instax Mini Evo 2 sera proposé uniquement en noir, selon les informations communiquées. Le film instantané et la carte microSD ne sont pas inclus dans l’équipement annoncé et devront être achetés séparément.

Un appareil instantané plus polyvalent

Avec son écran tactile, son capteur amélioré et sa fonction vidéo, Fujifilm cherche à moderniser l’expérience de l’Instax Mini Evo sans abandonner l’impression instantanée. La nouveauté la plus distinctive reste la capture des quatre secondes précédant la photo, même si sa définition limitée et l’absence de son en réduisent les usages.

Annoncé à 270 euros pour une arrivée avant la fin novembre, l’appareil vise les amateurs de photographie qui souhaitent combiner cadrage numérique, effets créatifs et tirages physiques. Le prix français et la date précise de disponibilité en Europe restent à confirmer.