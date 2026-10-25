Cricut élargit son catalogue avec une nouvelle catégorie de machines dédiées à la création de stickers. Les Cricut StickerPix Print et StickerPix Print + Cut sont conçues comme des solutions compactes capables de transformer des photos et des images en autocollants prêts à l’emploi.

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Le fabricant cible notamment les utilisateurs qui souhaitent se lancer dans le DIY sans disposer de la place nécessaire pour installer une grande machine de découpe. Les deux modèles figurent ainsi parmi les appareils les plus compacts de la gamme actuelle de Cricut.

StickerPix Print plus Cut : impression, plastification et découpe

Le modèle le plus complet est la Cricut StickerPix Print + Cut, proposée à partir de 279,99 euros. La machine peut imprimer, plastifier puis découper les stickers, tout en laissant les autocollants attachés à leur feuille pour faciliter leur retrait. Elle accepte notamment des feuilles de stickers de 4 × 7 pouces ainsi que du papier photo 4 × 6 pouces.

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Pour l’impression, Cricut utilise une technologie de sublimation thermique. Contrairement à une imprimante traditionnelle qui projette de l’encre sur le support, le procédé utilise la chaleur pour transférer les couleurs. Cricut met notamment en avant une meilleure reproduction des couleurs.

Autre particularité : la plastification est intégrée directement à la machine. Les impressions obtenues sont ainsi conçues pour mieux résister à l’eau, aux rayures et à la décoloration.

Une machine qui reste très compacte

Le format constitue l’un des principaux arguments de la gamme. Contrairement aux machines Cricut traditionnelles, souvent conçues pour accueillir différents outils et matériaux, StickerPix se concentre sur un usage beaucoup plus spécifique. L’objectif est clairement de pouvoir installer la machine sur une petite table ou un plan de travail, puis de la ranger facilement une fois la session de création terminée.

Cette approche pourrait séduire les utilisateurs qui souhaitent créer des stickers personnalisés à partir de leurs propres photos, illustrations ou créations numériques sans investir dans une installation de fabrication plus encombrante.

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StickerPix Print : moins chère, mais sans découpe

La Cricut StickerPix Print reprend l’essentiel du concept dans un format encore plus simple. Son prix de départ est fixé à 179,99 euros. La principale différence est immédiatement visible : cette version ne possède pas de fonction de découpe. Elle imprime directement sur des feuilles de stickers déjà prédécoupées.

Plusieurs formats sont proposés, notamment des stickers circulaires, carrés ou rectangulaires. La machine peut également servir à imprimer des photos au format 4 × 6 pouces. L’utilisateur perd donc la liberté de créer ses propres contours, mais gagne une machine plus abordable et potentiellement plus simple à utiliser.

Du kiss-cut au die-cut

La différence avec les machines Cricut plus grandes se situe également dans la manière dont les stickers sont découpés. La StickerPix Print plus Cut réalise ce que Cricut appelle une découpe kiss-cut : seule la couche supérieure du matériau est découpée, tandis que le papier support reste intact. Le sticker demeure donc attaché à sa feuille et peut être retiré facilement.

Les machines Cricut plus traditionnelles peuvent réaliser des découpes die-cut, qui traversent à la fois le sticker et son support. L’autocollant est alors complètement séparé de la feuille.

Ce choix limite donc les possibilités créatives de StickerPix, mais il correspond aussi à l’objectif de la machine : produire rapidement des planches de stickers faciles à détacher et à utiliser.

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Cricut vise un nouveau public

Avec StickerPix, Cricut ne cherche pas simplement à miniaturiser ses machines existantes. L’entreprise semble plutôt vouloir proposer un appareil spécialisé, plus accessible et plus facile à installer. Le modèle Print plus Cut combine ainsi impression, plastification et découpe, tandis que le StickerPix Print mise sur un fonctionnement encore plus simple avec des feuilles prédécoupées.

Les deux machines restent donc nettement moins polyvalentes que les appareils Cricut capables de travailler différents matériaux et de réaliser des découpes complexes. En revanche, pour quelqu’un qui souhaite principalement transformer des photos ou des illustrations en stickers personnalisés, leur approche beaucoup plus compacte pourrait avoir du sens.

Avec des prix de départ respectifs de 279,99 et 179,99 euros, Cricut ouvre surtout sa gamme à des utilisateurs pour lesquels une grande machine de découpe serait disproportionnée par rapport aux besoins. Reste à voir si cette spécialisation suffira à convaincre les créateurs à la recherche d’un appareil véritablement tout-en-un.