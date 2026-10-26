Logitech enrichit sa gamme de périphériques compacts avec la Pebble Up, une souris sans fil qui mise sur une conception modulable. Son originalité : elle peut rester parfaitement plate pour faciliter le transport ou relever sa coque supérieure afin d’offrir une prise en main plus confortable. Elle succède dans l’esprit à la Pebble Mouse 2 M350s, lancée en 2023 avec le clavier Pebble 2.

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Avec cette nouvelle souris, Logitech cherche à concilier mobilité et ergonomie sans basculer vers un format plus volumineux. La Pebble Up conserve des dimensions contenues et ajoute une seconde configuration pour s’adapter aux besoins de l’utilisateur.

Une souris compacte qui adapte sa forme

La Logitech Pebble Up mesure 105,8 × 59,6 × 30 mm pour un poids de 79 grammes. À titre de comparaison, la Pebble Mouse 2 M350s pèse 76 grammes. Le mécanisme permettant de relever la coque n’ajoute donc que quelques grammes à l’ensemble.

Cette conception permet de passer d’un profil plat, pratique pour glisser la souris dans une sacoche, à une forme plus relevée lorsque le confort devient prioritaire. L’intérêt est notamment de pouvoir conserver un périphérique facile à transporter tout en disposant d’une position plus adaptée à une utilisation prolongée.

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Un capteur de 4 200 CPI et quatre boutons personnalisables

La Pebble Up intègre un capteur optique affichant une résolution de 4 200 CPI, avec une sensibilité réglable de 400 à 4 000 DPI. Elle dispose de quatre commandes : les clics gauche et droit, le clic de la molette et un bouton dédié au réglage de la sensibilité.

Le logiciel Logi Options+ permet de reprogrammer le bouton de la molette et celui dédié au DPI. Il prend également en charge une fonction de gestes pour étendre les possibilités de contrôle. La molette reste toutefois de type cranté, avec un défilement par étapes plutôt qu’une rotation libre.

Les fonctions de personnalisation avancées sont disponibles sur Windows et macOS. Sur iPadOS, Linux, ChromeOS et Android, la souris conserve ses fonctions essentielles, mais sans les mêmes possibilités de configuration logicielle.

Bluetooth, Logi Bolt et autonomie annoncée de 90 jours

La Pebble Up peut se connecter en Bluetooth Low Energy ou via un récepteur USB Logi Bolt. Elle permet d’associer jusqu’à trois appareils et de passer de l’un à l’autre grâce à la fonction Easy-Switch de Logitech. La portée sans fil annoncée atteint 10 mètres.

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Autre changement par rapport à la Pebble Mouse 2 M350s : la nouvelle venue abandonne la pile AA au profit d’une batterie lithium-polymère rechargeable de 290 mAh. Logitech annonce jusqu’à 90 jours d’utilisation par charge. Cette durée reste naturellement dépendante des conditions d’utilisation.

Trois coloris et du plastique recyclé

La Logitech Pebble Up est proposée en trois finitions : Rose Pink, Graphite Gray et Pearl White. Toutes utilisent du plastique recyclé post-consommation certifié. La proportion atteint 43 % pour les versions Rose Pink et Pearl White, contre 56 % pour le modèle Graphite Gray.

La souris est accompagnée d’une garantie matérielle limitée d’un an. Son prix annoncé en Chine est de 250 yuans, soit environ 34 euros. Aucun tarif européen ni calendrier de commercialisation en France n’est précisé dans les informations communiquées.

Avec sa coque relevable, sa batterie rechargeable et sa connectivité multi-appareils, la Pebble Up fait évoluer une formule déjà orientée vers la mobilité. Son intérêt reposera surtout sur le confort réel de ses deux configurations et sur la capacité de son mécanisme à résister à un usage quotidien.