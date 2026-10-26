Sigma veut démontrer qu’un appareil photo plein format n’a pas besoin d’un boîtier imposant pour séduire les photographes et les vidéastes. Avec le Sigma fp2, successeur du compact hybride fp, le constructeur conserve une conception minimaliste et modulaire tout en améliorant les performances en photo, l’autofocus et les capacités vidéo.

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Au programme : un capteur plein format de 24,5 mégapixels partiellement empilé, une rafale pouvant atteindre 20 images par seconde, l’enregistrement vidéo en 6K et 70 Go de stockage intégré. Sigma présente son nouveau modèle comme le plus petit appareil photo plein format au monde. Son prix de départ de 2 199 euros le place toutefois clairement sur le segment haut de gamme.

Un capteur de 24,5 mégapixels conçu pour la vitesse

Le Sigma fp2 adopte un capteur plein format partiellement empilé de 24,5 mégapixels. Plutôt que de privilégier une définition toujours plus élevée, cette architecture vise notamment à accélérer la lecture des données et à améliorer la réactivité de l’appareil.

En photographie, la rafale atteint 20 images par seconde. La mémoire tampon peut accueillir jusqu’à 200 images JPEG ou 180 fichiers RAW, selon les caractéristiques annoncées. L’autofocus progresse également avec la reconnaissance des sujets, notamment les personnes, les animaux et les oiseaux.

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L’écran tactile de 3,15 pouces est inclinable à 90 degrés vers le haut et à 45 degrés vers le bas. Cette articulation facilite les prises de vue au-dessus de la tête ou au ras du sol, sans imposer au photographe des positions particulièrement inconfortables.

Le capteur partiellement empilé doit aussi contribuer à réduire les déformations liées au rolling shutter, un phénomène qui peut déformer les sujets rapides lorsque les différentes lignes du capteur ne sont pas lues simultanément.

La vidéo 6K, autre argument majeur du fp2

Le fp2 s’adresse aussi aux créateurs vidéo. Il peut enregistrer en 6K Open Gate jusqu’à 59,94 images par seconde dans les formats compatibles autres que RAW. Ce mode exploite toute la surface du capteur, ce qui laisse davantage de latitude au montage pour recadrer les images ou adapter leur composition à différents formats de diffusion.

En ProRes RAW et ProRes RAW HQ, la définition maximale reste de 6K à 29,97 images par seconde. Pour la 4K, l’appareil atteint 59,94 images par seconde en utilisant toute la surface du capteur. Le passage à 119,88 images par seconde nécessite en revanche un recadrage.

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Cette distinction est importante pour les vidéastes : les fréquences d’image élevées permettent de réaliser des ralentis plus fluides, mais elles peuvent réduire la portion du capteur utilisée. Le mode Open Gate offre quant à lui davantage de souplesse lorsque les images doivent être déclinées en plusieurs formats.

La connectique comprend une sortie HDMI 2.1 pleine taille et deux ports USB-C aux fonctions distinctes. Le port USB 3.2 permet notamment l’enregistrement à haute vitesse sur un SSD externe, tandis que le port USB 2.0 sert aux accessoires, comme le viseur électronique.

Comme le modèle original, le fp2 utilise un obturateur électronique. Les vitesses d’obturation s’étendent de 1/25 600 seconde à 30 secondes, avec un mode Bulb pour les poses plus longues.

Un format compact, avec 70 Go de stockage intégré

Le boîtier mesure environ 112,8 × 69,9 × 41,8 mm. Son poids atteint 376 grammes sans batterie ni carte mémoire, et environ 460 grammes lorsque les deux sont installées. Ces dimensions contribuent à préserver l’identité de la gamme fp, pensée pour les utilisateurs qui souhaitent composer un équipement adapté à leurs besoins.

Sigma intègre également 70 Go de stockage, en complément d’un emplacement pour carte SD. Cette mémoire interne peut servir de solution de secours lorsque la carte est pleine ou permettre de conserver des fichiers sans dépendre immédiatement d’un support amovible.

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L’autonomie annoncée atteint environ 370 photos ou 130 minutes de vidéo. Sigma indique une amélioration d’environ 30 % par rapport au fp original. Ces chiffres restent des estimations constructeur, susceptibles de varier selon les réglages et les conditions d’utilisation.

La conception modulaire permet par ailleurs d’ajouter des accessoires selon les usages. Le viseur électronique EVF-21, doté d’une dalle OLED de 5,76 millions de points, fait partie des options proposées. Il améliore le confort de visée, mais augmente également l’encombrement d’un appareil dont la compacité constitue l’un des principaux arguments.

Sigma fp2 : un prix de 2 199 euros

En France, le Sigma fp2 est annoncé à partir de 2 199 euros pour le boîtier seul. Un kit comprenant le viseur électronique EVF-21 est proposé à 2 749 euros. Les tarifs des autres ensembles, notamment ceux incluant un objectif, doivent être vérifiés séparément : il ne faut pas supposer qu’une optique est fournie avec le kit viseur.

Ce positionnement le destine avant tout aux photographes et vidéastes qui recherchent un équipement plein format compact, capable de produire des images de haute qualité et de gérer des formats vidéo avancés. Le prix reste élevé pour un appareil sans objectif fourni dans sa configuration de base.

Le Sigma fp2 mise donc sur un compromis singulier : un boîtier réduit au minimum, mais des capacités photo et vidéo ambitieuses. Pour les professionnels et les créateurs qui privilégient la mobilité et la modularité, cette approche pourrait être séduisante. Son intérêt réel dépendra toutefois autant de ses performances sur le terrain que du coût total d’un équipement adapté à chaque usage.