ASUS commence à commercialiser en Europe sa UGen Arc Pro B70, une carte graphique professionnelle conçue pour les stations de travail et les charges de travail liées à l’intelligence artificielle. Affichée à un prix conseillé de 1 799 € en Allemagne et en Autriche, elle se distingue par ses 32 Go de mémoire vidéo ECC et son refroidissement de type soufflerie.

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Intel avait présenté l’Arc Pro B70 en mars 2026, avec un modèle de référence commercialisé à partir de 949 dollars. La version d’ASUS arrive plusieurs mois plus tard avec la même architecture graphique, mais un système de refroidissement différent et une consommation nominale plus élevée. Son prix européen la place nettement au-dessus du tarif de lancement annoncé par Intel, même si les deux montants ne sont pas directement comparables : le prix européen d’ASUS inclut la TVA, contrairement au prix américain affiché par Intel.

Cette carte vise avant tout les développeurs, les professionnels et les entreprises qui souhaitent exécuter des modèles d’IA localement. Elle ne s’adresse donc pas prioritairement aux joueurs à la recherche d’une carte graphique classique pour améliorer leurs performances en jeu.

32 Go de mémoire pour l’IA locale

La ASUS UGen Arc Pro B70 repose sur l’architecture Xe2 d’Intel. Elle embarque 32 Go de mémoire GDDR6 avec correction d’erreurs ECC, 32 cœurs Xe2 et 256 moteurs XMX dédiés notamment à l’accélération des calculs d’IA.

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Son système de refroidissement à double emplacement utilise un ventilateur de type soufflerie, conçu pour évacuer la chaleur dans une station de travail. La puissance totale de la carte est annoncée à 310 W, contre 230 W pour le modèle de référence d’Intel. Cette différence implique de vérifier la capacité de l’alimentation et la gestion thermique du système avant toute intégration.

La quantité de mémoire vidéo constitue l’un des principaux arguments du produit. Elle peut permettre de charger des modèles d’IA plus volumineux et de réaliser des tâches d’inférence directement sur une machine locale, avec moins de dépendance aux services cloud. La mémoire ECC apporte également un mécanisme de détection et de correction de certaines erreurs, particulièrement utile dans les environnements professionnels.

Jusqu’à 128 Go de mémoire vidéo avec quatre cartes

ASUS met aussi en avant la possibilité d’utiliser plusieurs cartes dans une même configuration. Avec quatre UGen Arc Pro B70, une station de travail pourrait disposer d’un total de 128 Go de mémoire vidéo, sous réserve de la compatibilité de la plateforme et des logiciels utilisés.

Cette capacité peut intéresser les équipes qui développent ou exécutent des modèles nécessitant beaucoup de mémoire. Elle ne signifie toutefois pas que toutes les applications pourront automatiquement exploiter les 128 Go comme un espace mémoire unique : cela dépend notamment de la gestion multi-GPU par les logiciels et les frameworks d’IA.

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Le coût constitue un autre obstacle. Au tarif conseillé de 1 799 € par carte, une configuration à quatre GPU représenterait déjà 7 196 € pour les seules cartes graphiques, avant d’ajouter le processeur, la mémoire système, le stockage, l’alimentation et le reste de la station de travail.

Un prix élevé face à la concurrence

Le tarif européen annoncé par ASUS soulève la question du rapport entre performances, capacité mémoire et coût. Intel avait communiqué un prix de départ de 949 dollars pour sa propre version de l’Arc Pro B70, mais ce montant ne constitue pas une comparaison directe avec le prix européen de la carte ASUS, compte tenu des différences de produit, de marché et de fiscalité.

Aux États-Unis, certains prix de vente ont également dépassé le tarif de lancement initial. Le texte source indique notamment qu’un modèle Intel Arc Pro B70 était affiché à 1 945,99 dollars chez Newegg au moment de sa rédaction. Les prix peuvent néanmoins varier selon les vendeurs et les références proposées.

Pour les entreprises qui traitent des données sensibles, l’exécution locale des modèles d’IA peut offrir davantage de contrôle sur les données et réduire la dépendance aux services externes. Mais cet avantage doit être évalué face au coût du matériel, à la consommation électrique, à la compatibilité logicielle et aux performances réellement obtenues.

ASUS a confirmé le prix européen de sa UGen Arc Pro B70, mais aucune disponibilité ni aucun tarif américain n’ont été annoncés pour ce modèle. Les tests indépendants permettront de déterminer si ses performances en IA et son système de refroidissement justifient son positionnement face aux autres GPU professionnels et aux solutions cloud.