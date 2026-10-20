Les anciens iPod n’ont pas dit leur dernier mot. Alors que les baladeurs d’Apple connaissent un regain d’intérêt auprès des amateurs de musique, les projets de modernisation se multiplient. Sprout Pi et Sprout Pico se distinguent avec une approche ambitieuse : remplacer la carte mère d’un iPod pour lui ajouter plusieurs fonctionnalités modernes, sans nécessiter de soudure.

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Les deux cartes intègrent notamment le Bluetooth, le Wi-Fi, un port USB-C, un lecteur de cartes microSD et la prise en charge du format audio FLAC. Elles permettent ainsi de conserver le format et l’expérience d’un baladeur classique tout en lui apportant des fonctions devenues courantes sur les appareils actuels.

Toutefois, le projet a ses limites. La compatibilité annoncée se concentre sur les iPod de troisième et quatrième génération ainsi que sur l’iPod mini. Et si la version la plus avancée permet de retrouver des services de streaming, cette évolution risque aussi de s’éloigner de ce qui fait précisément le charme des anciens baladeurs.

Bluetooth, USB-C et FLAC pour redonner vie aux iPod

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Le principal intérêt de Sprout Pi et Sprout Pico est de réunir plusieurs modifications habituellement réalisées séparément. Au lieu d’accumuler les adaptations matérielles, les utilisateurs peuvent remplacer la carte mère d’origine par une solution qui rassemble connectivité sans fil, stockage extensible et compatibilité avec des formats audio modernes.

Le Bluetooth permet de connecter des écouteurs sans fil, notamment des AirPods, mais aussi des enceintes portables. Le port USB-C modernise la connexion physique du baladeur et autorise la lecture audio avec un casque filaire compatible. La prise casque de 3,5 mm d’origine reste également disponible.

Le Wi-Fi ouvre d’autres possibilités. Les deux versions prennent en charge Google Cast et AirPlay, ainsi que le téléchargement de podcasts. Le lecteur peut donc servir aussi bien à écouter une collection musicale stockée localement qu’à diffuser du contenu vers des équipements compatibles.

La prise en charge du FLAC intéressera particulièrement les amateurs de musique qui souhaitent conserver des fichiers audio sans perte. Associée au stockage sur carte microSD, elle permet d’envisager une bibliothèque musicale plus importante sans dépendre exclusivement de la mémoire d’origine de l’appareil.

Sprout Pi ou Sprout Pico : deux approches de l’iPod modernisé

Les deux cartes partagent les principales fonctions matérielles, mais la version Sprout Pi va plus loin sur le plan logiciel. Elle prend également en charge le streaming depuis Spotify et Apple Music, ainsi que des applications supplémentaires.

Cette possibilité élargit les usages du baladeur, mais elle pose une question intéressante : pourquoi moderniser un iPod pour lui rendre des services que proposent déjà les smartphones ?

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Le retour en grâce des anciens iPod tient aussi à leur simplicité. Sans notifications permanentes ni flux de recommandations, ils permettent de se concentrer sur sa propre bibliothèque musicale. Ajouter des plateformes de streaming et des applications peut donc sembler contradictoire avec cette philosophie.

La version Sprout Pico pourrait séduire davantage les utilisateurs qui souhaitent surtout moderniser leur appareil sans en transformer l’usage. La Sprout Pi s’adresse plutôt à ceux qui veulent un baladeur plus polyvalent, quitte à retrouver une partie des fonctionnalités d’un smartphone.

Les informations communiquées ne détaillent pas toutes les différences techniques entre les deux cartes, notamment en matière de performances, de mémoire ou d’autonomie. Il faudra donc attendre des précisions supplémentaires pour déterminer exactement ce qui distingue les deux modèles au-delà des fonctions logicielles annoncées.

Une installation sans soudure, mais qui demande de la prudence

Remplacer la carte mère d’un iPod reste une opération intimidante pour de nombreux utilisateurs. L’ouverture du boîtier et la manipulation de composants anciens nécessitent de la patience, même lorsque le projet ne demande aucune soudure.

C’est justement l’un des arguments de Sprout : l’installation ne nécessite pas de soudure. Cette approche pourrait rendre la modification plus accessible aux passionnés qui souhaitent prolonger la vie de leur baladeur sans se lancer dans un projet électronique complexe.

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L’absence de soudure ne signifie toutefois pas que l’opération est sans risque. L’ouverture du boîtier et le démontage des composants peuvent endommager un appareil ancien, particulièrement si certaines pièces sont fragiles ou difficiles à remplacer. Il restera donc préférable de consulter les instructions d’installation avant de se lancer.

La compatibilité limitée aux iPod de troisième et quatrième génération et à l’iPod mini réduit également le public potentiel. Les propriétaires d’autres modèles devront attendre une éventuelle extension de la gamme ou se tourner vers d’autres solutions de modification.

Un financement participatif attendu, mais aucun prix annoncé

Comme le relaye The Verge, le projet doit prochainement faire l’objet d’une campagne de financement participatif sur Crowd Supply. Aucun prix n’a encore été annoncé, ce qui empêche pour l’instant de juger de son intérêt économique face aux autres solutions de modernisation ou à l’achat d’un baladeur dédié.

Le coût final sera déterminant. Les amateurs d’iPod sont souvent prêts à investir dans des composants permettant de prolonger la durée de vie de leur appareil, mais une carte mère complète intégrant autant de fonctions devra rester suffisamment accessible pour convaincre au-delà d’un cercle de passionnés.

Sprout Pi et Sprout Pico illustrent en tout cas une tendance intéressante : plutôt que de remplacer systématiquement les appareils anciens, certains utilisateurs préfèrent les réparer et les adapter aux usages actuels. En conservant le format de l’iPod tout en ajoutant le Bluetooth, le Wi-Fi et l’USB-C, ces cartes pourraient offrir un compromis séduisant entre nostalgie et modernité.

Reste à connaître leur prix, leur autonomie réelle et les détails de leur installation. D’ici là, leur proposition a le mérite de remettre au goût du jour un baladeur qui conserve un avantage difficile à reproduire sur un smartphone : une expérience musicale dédiée, sans nécessairement se laisser distraire par tout le reste.