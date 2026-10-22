Le produit est annoncé : le bilan des rumeurs

L’iPhone Duo s’annonce difficile à trouver dès sa sortie. Apple a confirmé que ses magasins disposeraient de stocks limités pour les clients souhaitant acheter son premier smartphone pliable sans réservation préalable, alors que les précommandes en ligne ont rapidement épuisé les disponibilités et que certains délais de livraison s’étendent désormais jusqu’à l’année prochaine.

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Le lancement commercial est prévu ce vendredi 23 octobre. Dans une déclaration transmise à Reuters, Apple indique vouloir accueillir les clients dans ses boutiques pour leur permettre de découvrir l’iPhone Duo et le reste de sa gamme, tout en précisant que les quantités disponibles pour les achats spontanés seront limitées.

Des précommandes rapidement épuisées

La demande semble dépasser les premières disponibilités annoncées. Après l’ouverture des précommandes, plusieurs configurations de l’iPhone Duo ont rapidement affiché des délais de livraison importants, certains pouvant aller jusqu’en 2027. Les clients qui espèrent repartir directement avec leur appareil depuis un Apple Store pourraient donc rencontrer des difficultés.

Apple affirme travailler pour livrer le produit aussi rapidement que possible, sans toutefois préciser le volume d’appareils disponible au lancement ni le délai nécessaire pour rétablir des stocks plus confortables.

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La situation varie également selon les marchés. D’après les rumeurs, les clients au Japon, en Corée du Sud et aux Émirats arabes unis ne peuvent obtenir l’appareil en magasin que sur réservation préalable pour un retrait. Cette organisation témoigne des contraintes de disponibilité rencontrées dans plusieurs pays.

Un premier smartphone pliant à 2 339 euros

L’iPhone Duo marque l’entrée d’Apple sur le marché des smartphones pliables. Il dispose d’un écran extérieur de 5,4 pouces et d’un écran intérieur de 7,6 pouces une fois déplié. Son prix de départ est fixé à 2 339 euros en France.

Ce positionnement premium et les difficultés d’approvisionnement pourraient compliquer l’accès au produit durant les premières semaines. Les délais de livraison ne permettent toutefois pas, à eux seuls, de mesurer précisément la demande globale : ils dépendent aussi des stocks initiaux, des capacités de production et de la répartition des appareils entre les marchés.

Le lancement du 23 octobre devrait permettre d’en savoir davantage sur la disponibilité réelle en boutique. En attendant, Apple recommande implicitement aux acheteurs intéressés de ne pas compter sur un achat spontané, puisque les quantités réservées aux clients sans rendez-vous seront limitées.