Epic Games prépare une refonte majeure de son lanceur de jeux sur PC. Disponible en version préliminaire à partir du 14 octobre, le nouvel Epic Games Launcher promet une interface plus réactive, des performances améliorées et, surtout, une compatibilité avec Linux.

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Particularité du projet : Epic reconnaît avoir utilisé le vibe coding, une approche du développement qui s’appuie largement sur l’intelligence artificielle pour générer et améliorer du code.

Cette annonce s’inscrit dans une transformation plus large de l’entreprise, qui entend accélérer le recours à l’IA dans ses équipes de développement. Tim Sweeney, le PDG d’Epic Games, a récemment évoqué une réorganisation importante visant à permettre aux développeurs de produire davantage de fonctionnalités et d’améliorer les outils existants, notamment autour d’Unreal Engine.

La nouvelle version du lanceur constitue ainsi un exemple concret de cette stratégie. Epic affirme avoir utilisé des agents d’IA pour reproduire les fonctionnalités essentielles de l’application existante, tester le logiciel et accélérer son développement. L’entreprise assure néanmoins que les équipes humaines ont conservé la supervision du projet.

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Un Epic Games Launcher plus rapide et compatible Linux

Epic Games présente son nouveau lanceur comme nettement plus rapide et plus réactif que la version actuelle. L’interface bénéficie également d’une nouvelle apparence, même si l’entreprise n’a pas encore communiqué de calendrier précis pour le déploiement définitif.

La version préliminaire est proposée sur Windows, macOS et Linux. Cette dernière plateforme représente une évolution notable pour les utilisateurs qui souhaitent accéder à leur bibliothèque Epic Games sans dépendre de Windows.

Jusqu’ici, les possibilités d’utilisation du lanceur sur Linux reposaient notamment sur des solutions alternatives et des outils de compatibilité. En proposant une version native de son application, Epic pourrait simplifier l’accès à sa boutique pour les joueurs Linux.

Toutefois, le calendrier reste ouvert. L’éditeur explique que l’ancienne version continuera d’être disponible pendant la phase de test. Le lancement général n’interviendra que lorsque la nouvelle application sera suffisamment stable et aura retrouvé la parité fonctionnelle nécessaire avec la version actuelle.

Epic n’a donc pas encore annoncé de date à laquelle tous les utilisateurs devront migrer vers le nouveau lanceur.

Le « vibe coding » au cœur du développement

L’un des aspects les plus remarquables de cette refonte est la méthode utilisée pour la développer. Epic décrit explicitement le projet comme du vibe coding, une pratique consistant à s’appuyer sur des outils d’intelligence artificielle pour générer, modifier et tester du code à partir d’instructions formulées en langage naturel.

Martin Keely, vice-président et directeur général de l’Epic Games Store et d’Epic Online Services, explique que l’IA a notamment été utile pour reproduire les fonctions essentielles de l’ancien lanceur et améliorer les tests. Elle aurait également facilité la création de la version Linux.

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Le travail sur cette refonte aurait commencé pendant la majeure partie de l’année. Selon Keely, des agents d’IA ont écrit et examiné l’ensemble du code, tandis que l’équipe humaine a supervisé le processus et piloté les différentes étapes du développement.

Cette précision est importante : Epic ne présente pas le projet comme un logiciel créé sans intervention humaine. L’IA a contribué à la production et à la vérification du code, mais les développeurs ont conservé la responsabilité de son intégration et de son fonctionnement.

Le projet illustre ainsi une utilisation de l’IA qui dépasse la simple assistance ponctuelle à la programmation. L’objectif consiste à accélérer la réalisation d’un produit logiciel complet, tout en maintenant une supervision technique humaine.

Epic Games accélère sa transformation autour de l’IA

Cette refonte intervient quelques jours après une déclaration de Tim Sweeney annonçant un changement important dans l’organisation du développement chez Epic Games. Le dirigeant souhaite réorienter les équipes afin de tirer davantage parti des outils d’intelligence artificielle.

Sweeney précise que l’objectif n’est pas simplement de produire autant de logiciels avec moins de salariés. Il affirme vouloir donner aux équipes les moyens de construire davantage de produits et de meilleure qualité, tout en étendant les bénéfices de cette approche aux développeurs utilisant Unreal Engine.

Cette stratégie intervient dans un contexte où l’IA transforme rapidement les méthodes de programmation. Les outils capables de générer du code, de détecter des erreurs et de reproduire des fonctionnalités existantes pourraient réduire certaines tâches répétitives et accélérer les cycles de développement.

Epic doit toutefois distinguer les gains de vitesse des gains de qualité. Un code généré rapidement doit toujours être testé, sécurisé et maintenu dans la durée. La réussite du nouveau lanceur dépendra donc autant de ses performances réelles que de la capacité de l’entreprise à conserver un niveau de fiabilité satisfaisant.

Un changement de méthode qui ne signifie pas la fin du code écrit à la main

Une information rapportée par Bloomberg cette semaine évoquait une évolution plus radicale dans un autre projet d’Epic Games : un responsable d’un jeu Disney non annoncé aurait indiqué à ses équipes qu’il n’y aurait « plus de code écrit à la main ».

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Cependant, l’approche du lanceur semble moins absolue. Martin Keely précise que son équipe n’a pas adopté ce modèle, même si elle utilise largement les agents d’IA pour écrire et examiner le code. Il présente néanmoins cette refonte comme un exemple de la direction prise par l’entreprise. Le projet aurait donné à Epic confiance dans la capacité de l’IA à accélérer le développement et à améliorer les résultats obtenus.

Cette distinction montre qu’Epic explore plusieurs degrés d’intégration de l’intelligence artificielle. Certaines équipes peuvent s’en servir comme d’un outil d’assistance, tandis que d’autres pourraient expérimenter des méthodes dans lesquelles la génération automatique occupe une place plus importante.

Fortnite arrive également sur Linux

L’ouverture du lanceur à Linux accompagne une autre annonce : Epic prévoit également d’y proposer Fortnite via son application. Le calendrier précis et les modalités techniques de cette arrivée restent à préciser. Cette évolution pourrait intéresser les utilisateurs de distributions Linux et de consoles portables fonctionnant avec un système basé sur Linux. Elle dépendra néanmoins de la compatibilité effective du jeu, de ses mécanismes de sécurité et des conditions de fonctionnement retenues par Epic.

Pour les joueurs, l’association d’un lanceur natif et d’une prise en charge de Fortnite représenterait une avancée plus concrète qu’une simple modification de l’interface. Elle contribuerait à élargir les possibilités de jeu sur une plateforme longtemps moins bien prise en charge par certains grands éditeurs.

Une refonte à suivre au-delà de la promesse de vitesse

La nouvelle version de l’Epic Games Launcher constitue un premier exemple visible de la stratégie d’accélération du développement annoncée par Tim Sweeney. L’entreprise mise sur l’IA pour produire plus rapidement des logiciels, tout en élargissant la compatibilité de ses services.

Les prochaines étapes seront déterminantes : stabilité de la version préliminaire, disponibilité des fonctionnalités existantes, performances mesurées et prise en charge réelle des usages Linux. Epic devra démontrer que la vitesse de développement se traduit aussi par une expérience utilisateur fiable.

Pour l’instant, le nouveau lanceur est proposé en avant-première et l’ancienne version reste accessible. La transition complète attendra que la nouvelle application soit suffisamment aboutie. Quant au recours massif à l’IA, il pourrait devenir un élément central de la manière dont Epic développe ses prochains outils et jeux.