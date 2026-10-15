Epic Games prépare l’arrivée de Fortnite sur Linux en reconstruisant son système anti-triche Easy Anti-Cheat (EAC). Cette évolution accompagne le lancement du nouvel Epic Games Launcher, désormais disponible en version préliminaire sur Linux pour la première fois.

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Toutefois, le jeu n’est pas encore jouable sur cette plateforme, et Epic n’a communiqué aucune date de sortie.

Le principal obstacle reste la lutte contre la triche. Si Easy Anti-Cheat prend déjà en charge Linux dans certaines configurations, Fortnite n’utilise pas encore une version compatible avec cet environnement. Epic souhaite donc développer une nouvelle mouture, baptisée EAC Linux v2, en collaboration avec les responsables des distributions Linux.

L’objectif dépasse Fortnite : si cette solution fonctionne, Epic prévoit de la rendre accessible à d’autres développeurs afin qu’ils puissent eux aussi proposer leurs jeux aux utilisateurs de Linux.

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Epic reconstruit Easy Anti-Cheat pour Linux

La compatibilité de Fortnite avec Linux se heurte depuis plusieurs années aux exigences de sécurité d’Epic Games. En février 2022, le PDG Tim Sweeney expliquait que l’entreprise ne disposait pas de garanties suffisantes pour lutter efficacement contre la triche sur la diversité des configurations du noyau Linux.

La situation pourrait évoluer avec EAC Linux v2. Epic indique travailler sur une nouvelle version de son système anti-triche et collaborer avec les responsables des distributions afin de définir les exigences de sécurité nécessaires.

Le déploiement dépendra notamment de l’adoption de ces exigences par un nombre suffisant de responsables de distributions. Epic explique vouloir attendre que le dispositif soit pris en charge par une masse critique de ces acteurs avant de proposer Fortnite sur Linux via son propre lanceur.

Cette approche montre que le défi ne consiste pas simplement à faire fonctionner le jeu sur un autre système d’exploitation. Epic doit aussi s’assurer que son mécanisme anti-triche reste suffisamment fiable dans un environnement où les configurations logicielles et les politiques de sécurité peuvent varier.

Fortnite servira de premier terrain d’essai

Epic prévoit de tester EAC Linux v2 en priorité avec Fortnite. Ce choix permettra à l’entreprise d’évaluer sa solution dans les conditions d’un jeu multijoueur compétitif, où la lutte contre les logiciels de triche constitue un enjeu majeur.

Le système pourrait ensuite bénéficier à d’autres jeux. Epic affirme vouloir mettre les améliorations à disposition des développeurs tiers afin qu’ils puissent proposer leurs propres titres aux joueurs Linux.

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Une telle évolution serait intéressante pour l’écosystème PC. Linux reste moins bien pris en charge que Windows par certains jeux multijoueurs, notamment lorsque leurs systèmes anti-triche reposent sur des mécanismes spécifiques à leur environnement d’origine.

Pour autant, le chantier reste en cours. Rick Deist, directeur de l’ingénierie chez Epic, a indiqué qu’aucun calendrier n’était encore défini pour la disponibilité de Fortnite sur Linux.

SteamOS et Steam Deck : une compatibilité encore incertaine

Epic étudie également la possibilité de rendre Fortnite compatible avec SteamOS, le système basé sur Linux utilisé par le Steam Deck. Toutefois, cette piste ne signifie pas que le jeu arrivera sur la boutique Steam.

Martin Keely, vice-président et directeur général de l’Epic Games Store et d’Epic Online Services, précise qu’Epic ne prévoit pas de distribuer Fortnite sur Steam. L’entreprise souhaite conserver son propre circuit de distribution, même si elle envisage d’étendre la compatibilité du jeu à d’autres environnements.

Le Steam Deck présente par ailleurs un obstacle technique supplémentaire. Epic indique que la console portable ne prend actuellement pas en charge les fonctionnalités nécessaires à sa solution EAC v2. L’entreprise affirme toutefois discuter activement avec Valve dans l’espoir de trouver une solution.

Il est donc trop tôt pour considérer Fortnite comme imminent sur le Steam Deck. Même si le projet Linux progresse, la compatibilité avec SteamOS et le matériel de Valve dépendra de travaux supplémentaires.

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Le nouvel Epic Games Launcher ouvre la voie

L’arrivée du nouveau lanceur Epic Games sur Linux constitue une première étape concrète. Disponible en version préliminaire sur Windows, macOS et Linux, il doit fournir une base native pour accéder à la boutique et, à terme, aux jeux compatibles.

Mais la disponibilité du lanceur ne garantit pas celle de tous les titres du catalogue. Fortnite dépend notamment de la mise au point d’EAC Linux v2, tandis que le Steam Deck nécessite encore des ajustements spécifiques.

Si Epic parvient à résoudre ces difficultés, le projet pourrait avoir des conséquences au-delà de son propre jeu phare. Une solution anti-triche adaptée à davantage de distributions Linux offrirait aux autres studios un moyen supplémentaire d’élargir leur public sans renoncer à leurs exigences de sécurité.

Fortnite sur Linux est donc bien un objectif affiché par Epic Games, mais pas encore une réalité. La prochaine étape décisive sera la validation d’EAC Linux v2, sans laquelle l’éditeur ne souhaite pas ouvrir son jeu aux joueurs de cette plateforme.