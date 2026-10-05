Google préparerait un nouveau bracelet connecté Fitbit baptisé Fitbit Edge, qui viendrait compléter une gamme devenue vieillissante. De premières images publiées par Android Headlines permettent désormais de mieux cerner son positionnement : le Edge se situerait à mi-chemin entre le bracelet Fitbit Air et la Pixel Watch.

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L’appareil conserverait une approche avant tout orientée vers le suivi sportif et de santé, tout en intégrant suffisamment de fonctions intelligentes pour dépasser le simple bracelet d’activité.

Un format compact entre bracelet et smartwatch

Le Fitbit Edge disposerait d’un petit écran capable d’afficher plusieurs widgets, mais suffisamment limité pour ne pas rivaliser avec l’écran d’une véritable smartwatch. Son design semble ainsi chercher un compromis entre les deux approches de Google. Le Fitbit Air privilégie le minimalisme, tandis que la Pixel Watch propose une expérience de montre connectée beaucoup plus complète.

Le Edge pourrait donc reprendre la philosophie du Charge, avec un appareil relativement discret et centré sur le suivi de l’activité, mais auquel Google ajouterait quelques fonctionnalités connectées supplémentaires.

Jusqu’à sept jours d’autonomie

L’un des principaux arguments du Fitbit Edge serait son autonomie. Le bracelet pourrait offrir jusqu’à 7 jours d’utilisation, une durée nettement plus intéressante que celle généralement proposée par les montres connectées. Le Edge intégrerait également un GPS, ainsi qu’un altimètre. Ces deux composants devraient lui permettre de suivre plus précisément les activités en extérieur, notamment les parcours et les variations d’altitude.

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Cela le placerait clairement au-dessus du Fitbit Air en matière de fonctionnalités sportives, tout en conservant un format plus léger et plus simple qu’une Pixel Watch.

Quelques applications, mais pas une smartwatch complète

Toutefois, Google ne chercherait pas à transformer le Edge en véritable montre connectée. Le bracelet bénéficierait d’un support limité pour certaines applications, notamment Google Maps et YouTube Music. L’utilisateur pourrait donc accéder à quelques services pratiques directement depuis son poignet, sans pour autant disposer de l’écosystème applicatif complet d’une Pixel Watch.

Ce positionnement pourrait être intéressant pour les utilisateurs qui veulent quelques fonctions intelligentes sans avoir à recharger leur montre tous les jours.

Le retour attendu de la gamme Charge

L’arrivée du Fitbit Edge serait particulièrement logique dans le catalogue de Google. La gamme Fitbit Charge n’a plus évolué depuis 2023, ce qui laisse une place importante pour un nouveau tracker de milieu de gamme.

Le Charge 6 reste actuellement positionné autour de 160 euros, tandis que le Fitbit Air est vendu 99,99 euros et la Pixel Watch démarre à 419 euros. Le Edge pourrait donc naturellement trouver sa place entre ces deux catégories, avec un prix estimé autour de 150 à 200 dollars. Il ne s’agit toutefois que d’une estimation : Google n’a encore communiqué ni tarif ni date de lancement.

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Un intermédiaire qui pourrait avoir du sens

Avec son écran compact, son GPS, son altimètre, son autonomie annoncée de sept jours et quelques applications essentielles, le Fitbit Edge pourrait finalement répondre à une demande assez claire. Il s’adresserait aux utilisateurs qui trouvent le Fitbit Air trop minimaliste, mais qui ne veulent pas forcément passer à une Pixel Watch plus imposante, plus complexe et beaucoup plus chère.

Pour l’instant, les informations restent limitées et plusieurs caractéristiques pourraient encore évoluer avant une éventuelle présentation officielle. Mais après plusieurs années sans véritable renouvellement de la gamme Charge, le Fitbit Edge pourrait être exactement le bracelet intermédiaire dont l’écosystème Fitbit avait besoin.