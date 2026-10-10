Google vient de confirmer l’arrivée imminente d’un nouveau bracelet connecté Fitbit Edge. Dans une publication sur X, le compte officiel Google Health a partagé un premier aperçu du produit accompagné d’un message sans ambiguïté : « Get an Edge on your health », suivi de la date du 12 octobre 2026.

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Le constructeur devrait donc lever le voile sur son nouveau wearable dès lundi, même si l’on ignore encore si les ventes débuteront immédiatement.

Les fuites accumulées ces dernières semaines dessinent déjà le portrait d’un bracelet plus complet que les modèles minimalistes sans écran, comme le Fitbit Air. Avec son écran OLED permanent, son GPS intégré et ses nombreux capteurs de santé, le Fitbit Edge chercherait à offrir davantage de fonctionnalités sans atteindre la complexité ni le prix d’une montre connectée comme la Pixel Watch.

Un écran OLED et un équipement complet

D’après les informations publiées ces derniers jours, le Fitbit Edge devrait intégrer un écran tactile OLED de 1,34 pouce avec affichage permanent. Certaines fuites évoquent une dalle AMOLED, une technologie de la famille OLED. Google n’a pas encore confirmé ces caractéristiques.

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Le bracelet embarquerait également un GPS intégré et plusieurs capteurs destinés au suivi de l’activité physique : accéléromètre, baromètre, altimètre et gyroscope. Des capteurs optiques assureraient la mesure de la fréquence cardiaque et de la saturation en oxygène du sang (SpO2), tandis que des capteurs électriques permettraient de réaliser des électrocardiogrammes (ECG).

Plus de 40 modes d’exercice seraient également prévus. Cette combinaison positionnerait le Fitbit Edge comme un appareil polyvalent pour suivre les entraînements et surveiller plusieurs indicateurs de santé, sans nécessiter les fonctionnalités avancées d’une montre connectée complète.

Un suivi cardiaque et une batterie remplaçable

Le Fitbit Edge pourrait aller plus loin que le suivi sportif traditionnel. Selon les informations relayées par Dealabs, il serait capable de signaler des signes potentiels de fibrillation auriculaire et des irrégularités du rythme cardiaque.

D’autres fonctions de suivi physiologique sont également évoquées, notamment la mesure de la température cutanée. Certaines fuites mentionnent la possibilité d’estimer des indicateurs liés à la résistance à l’insuline ou à la pression artérielle. Il faudra cependant attendre les précisions officielles de Google pour comprendre comment ces estimations fonctionneraient, quelles seraient leurs limites et si elles seraient disponibles dès le lancement.

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Le bracelet disposerait par ailleurs d’une batterie lithium-ion remplaçable, avec une autonomie annoncée pouvant atteindre sept jours. Si cette caractéristique se confirme, elle constituerait un avantage pratique pour prolonger la durée de vie du produit et éviter de remplacer entièrement le bracelet lorsque sa batterie perd en capacité.

Un prix autour de 179 euros ?

Le tarif du Fitbit Edge reste lui aussi à confirmer. Les premières fuites évoquent un prix compris de 179 euros en France. À titre de comparaison, le Fitbit Air commence à 100 euros, tandis que le Fitbit Charge 6 est proposé autour de 160 euros. La Pixel Watch 5, plus complète, se situe quant à elle dans une catégorie tarifaire supérieure, avec un prix de départ annoncé à 450 euros.

À environ 180 euros, le Fitbit Edge occuperait donc une position intermédiaire : plus cher qu’un bracelet connecté minimaliste, mais potentiellement plus accessible qu’une montre connectée complète. Son intérêt dépendra notamment de la précision de ses mesures, de l’autonomie réelle et des éventuelles restrictions associées aux fonctions de santé.

La publication de Google Health laisse peu de doute sur l’imminence de l’annonce. Le 12 octobre devrait permettre de découvrir le design définitif du Fitbit Edge, ses caractéristiques complètes et son prix officiel.

Une inconnue demeure toutefois : Google pourrait se contenter de présenter le produit ou ouvrir les ventes dès le jour de l’annonce. Les informations actuellement disponibles ne permettent pas de trancher.

Le Fitbit Edge pourrait en tout cas intéresser ceux qui trouvent les bracelets sans écran trop limités, mais qui ne souhaitent pas porter une montre connectée plus volumineuse et plus coûteuse. Entre son écran permanent, ses capteurs de santé et sa batterie remplaçable, Google semble préparer une alternative intéressante sur le segment des wearables. Reste à vérifier si le produit tiendra ses promesses au-delà de sa fiche technique.