Rogbid enrichit son catalogue avec la VitalRing, une nouvelle bague connectée en titane qui met l’accent sur le suivi de la santé cardiovasculaire. Alors que le marché des bagues intelligentes accueille de plus en plus de modèles, le fabricant cherche à se démarquer avec une fonction ECG intégrée, en complément des mesures habituelles de santé et d’activité physique.

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La VitalRing associe une coque extérieure en alliage de titane à un revêtement intérieur en résine époxy. Elle affiche une largeur de 8 mm pour un poids d’environ 5 grammes. Selon Rogbid, sa construction en titane la rendrait environ 45 % plus légère qu’une bague équivalente en acier inoxydable, tout en conservant une résistance adaptée à une utilisation quotidienne.

La bague bénéficie également d’une étanchéité de 5 ATM, ce qui permet de la porter sous la douche, pour le lavage des mains ou pendant la natation.

Un suivi cardiovasculaire avec ECG intégré

La principale particularité de la Rogbid VitalRing réside dans ses capacités de surveillance de la santé. Elle embarque une puce de contrôle Nordic 54L15 et un circuit analogique TI4950, chargés de traiter les mesures PPG, ECG et SpO2.

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La bague permet notamment de réaliser des électrocardiogrammes à la demande grâce à deux contacts tactiles. Pour effectuer une mesure, l’utilisateur doit toucher ces contacts avec un doigt de l’autre main afin de compléter le circuit électrique.

En complément, la VitalRing surveille en continu plusieurs indicateurs : fréquence cardiaque, saturation en oxygène dans le sang, variabilité de la fréquence cardiaque (HRV) et température corporelle. Elle propose également un suivi du sommeil avec identification des différentes phases, une surveillance quotidienne du stress et un suivi du cycle menstruel.

Ces fonctionnalités positionnent la VitalRing comme un accessoire davantage orienté vers le suivi de la santé que vers le simple comptage des activités quotidiennes.

Suivi sportif, partage des données et commandes gestuelles

La bague ne se limite pas aux mesures physiologiques. Elle enregistre également les pas, la distance parcourue et les calories dépensées, avec plusieurs modes sportifs pour suivre différentes activités.

Rogbid propose aussi une fonction de partage des données de santé avec les membres de la famille, baptisée Remote Care. Une commande gestuelle permet par ailleurs de déclencher à distance l’appareil photo d’un smartphone, sans avoir à le manipuler directement.

Côté autonomie, le fabricant annonce une durée d’utilisation comprise entre 8 et 10 jours sur une seule charge. La VitalRing est accompagnée d’un boîtier de recharge magnétique intégrant une batterie de 400 mAh.

Prix et disponibilité de la Rogbid VitalRing

La Rogbid VitalRing est disponible dès maintenant sur la boutique officielle du fabricant au prix annoncé de 129,99 dollars. Trois coloris sont proposés : Aura Gold, Lunar Silver et Obsidian Black. Les tailles suivent le système américain, du 8 au 13. Pour le moment aucune information sur un éventuel lancement en France.

À l’occasion de l’opération commerciale Double 11, Rogbid accompagne actuellement la bague d’un coffret cadeau mystère. Celui-ci contient au choix une montre connectée ou une seconde bague intelligente.

Avec son ECG intégré, son boîtier en titane et son autonomie annoncée pouvant atteindre dix jours, la VitalRing cherche à proposer une alternative aux bagues connectées davantage centrées sur le sommeil et l’activité physique. Reste à évaluer la précision réelle de ses mesures et l’intérêt de ses fonctions de santé au quotidien.