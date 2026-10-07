Le Fitbit Edge se dévoile un peu plus. Après plusieurs images ayant récemment fuité, de nouvelles informations viennent préciser ses caractéristiques, ses fonctions de suivi sportif et surtout son prix européen. Google préparerait un bracelet connecté plus complet que le Fitbit Air, avec un véritable écran, du GPS et une forte intégration de Gemini.

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Selon des informations relayées par Dealabs, le Fitbit Edge serait vendu 179 euros en Europe, soit près du double du Fitbit Air sans écran, commercialisé autour de 99 euros en Europe.

Un écran OLED et Fitbit OS

Le Fitbit Edge serait équipé d’un écran OLED tactile always-on de 1,34 pouce. Le bracelet fonctionnerait sous Fitbit OS et bénéficierait d’un accès à Google Play, ce qui lui permettrait de proposer davantage d’applications et de fonctions qu’un simple tracker d’activité.

La connexion aux smartphones serait assurée en Bluetooth, avec une compatibilité Android et iOS. Le GPS serait intégré directement au bracelet, évitant ainsi de dépendre systématiquement du smartphone pour enregistrer les parcours.

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Le Fitbit Edge embarquerait également un ensemble de capteurs particulièrement complet : accéléromètre, baromètre, altimètre et gyroscope, ainsi que plusieurs capteurs optiques pour mesurer la fréquence cardiaque et la saturation en oxygène du sang (SpO2). Des capteurs électriques permettraient également de réaliser des ECG.

Un suivi santé particulièrement complet

Le nouveau bracelet devrait couvrir les fonctions classiques de suivi d’activité : nombre de pas, distance parcourue, calories brûlées, température cutanée et sommeil. Il pourrait également mesurer la charge cardiaque et assurer le suivi du cycle menstruel.

Le Fitbit Edge serait capable de suivre différentes activités comme la course, la natation ou le golf, mais aussi plus de 40 autres types d’exercices.

Google chercherait surtout à renforcer l’accompagnement sportif grâce à l’IA. Le bracelet devrait proposer du coaching en temps réel et des programmes d’entraînement personnalisés alimentés par GeminiGemini est la famille de modèles d'IA multimodaux de Google DeepMind, à la fois application grand public et couche d'intelligence intégrée à Search, Android, Gmail et YouTube. Lire la fiche.

Gemini s’invite directement dans le coaching sportif

Cette intégration pourrait devenir l’une des principales différences entre le Fitbit Edge et les trackers Fitbit plus simples. Plutôt que de se contenter d’enregistrer les données, le bracelet pourrait exploiter ces informations pour adapter les recommandations et guider l’utilisateur pendant ses entraînements.

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Toutefois, il faudra attendre les détails officiels pour savoir exactement ce que Gemini pourra faire sur l’appareil et quelles fonctions nécessiteront une connexion au smartphone ou aux services cloud de Google.

Le bracelet devrait également surveiller certains indicateurs cardiaques afin de détecter des signes potentiels de fibrillation auriculaire et de rythmes cardiaques irréguliers, avec des alertes lorsque des anomalies sont identifiées.

Ces fonctions de santé ne doivent évidemment pas être assimilées à un diagnostic médical : elles servent avant tout à détecter certains signaux et à inviter l’utilisateur à consulter un professionnel si nécessaire.

Jusqu’à sept jours d’autonomie

Le Fitbit Edge utiliserait une batterie lithium-ion remplaçable par l’utilisateur, avec une autonomie annoncée pouvant atteindre sept jours.

Toutefois, cette durée dépendra fortement de l’utilisation. Avec l’écran toujours allumé, l’autonomie maximale tomberait à environ deux jours, ce qui illustre le coût énergétique important du mode always-on.

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Le bracelet bénéficierait par ailleurs d’une certification IP68, le rendant résistant à l’eau et à la poussière dans les conditions prévues par cette norme.

Quatre coloris inspirés de la Pixel Watch

Le Fitbit Edge devrait enfin reprendre une partie de l’identité visuelle des produits Google récents, avec quatre combinaisons de couleurs :

Obsidienne / Noir mat

Olive / Pyrite satinée

Canyon / Or champagne

Brume / Argent poli

Avec son écran OLED, son GPS, ses nombreux capteurs, son suivi sportif avancé et l’arrivée de Gemini, le Fitbit Edge se positionnerait donc nettement au-dessus du Fitbit Air.

Reste à voir si son prix de 179 euros permettra à Google de trouver le bon équilibre entre bracelet connecté et véritable smartwatch. Si ces caractéristiques se confirment, Fitbit pourrait surtout retrouver une place intéressante entre les trackers abordables et les montres connectées beaucoup plus coûteuses.