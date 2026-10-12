CMF, la marque accessible de Nothing, prépare deux nouvelles enceintes Bluetooth qui seront présentées le 12 octobre. Baptisées CMF Speaker S et CMF Speaker M, elles adoptent un design original inspiré d’une brique de lait, avec une poignée intégrée et une molette orange sur le dessus.

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Mais avant leur annonce officielle, un revendeur sri-lankais a déjà publié leurs fiches produits, dévoilant une grande partie de leurs caractéristiques.

Les deux modèles misent sur la portabilité, une autonomie annoncée de 18 heures et une résistance aux éclaboussures. Ils se distinguent toutefois par leur format et leur conception acoustique, tandis que les prix repérés en ligne les positionnent sur deux segments différents.

Un design en forme de brique de lait

Les CMF Speaker S et Speaker M partagent une silhouette inhabituelle, avec un sommet incliné rappelant une brique de lait et une poignée intégrée pour faciliter leur transport. Les images publiées par le revendeur montrent un boîtier noir mat, un logo CMF sur la face avant, un petit bouton circulaire sur le dessus et une molette orange placée près de la poignée.

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La Speaker S adopte un format plus compact, avec une seule grande grille circulaire en façade. La Speaker M est plus haute et dispose de deux grilles superposées.

La fiche du revendeur présente la Speaker S en noir Carbon Black, tandis que la Speaker M apparaît en noir et en blanc. D’autres images partagées sur X montrent également des versions bleue et orange de la Speaker M, mais ces coloris restent à confirmer.

La molette orange pourrait devenir un élément distinctif de cette gamme. Son fonctionnement rappelle les commandes rotatives déjà utilisées sur certains produits CMF. Des images suggèrent qu’elle pourrait être interchangeable, à la manière des coques de certains smartphones de la marque, mais aucune fiche technique ne confirme cette possibilité.

CMF Speaker S : 12 W et jusqu’à 18 heures d’autonomie

La CMF Speaker S est la plus compacte des deux enceintes. Selon les informations du revendeur, elle intègre un haut-parleur large bande de 40 mm associé à un radiateur passif de 50 mm destiné à renforcer les basses.

Sa puissance annoncée atteint 12 W RMS, avec une diffusion sonore à 360 degrés. Elle utilise le Bluetooth 5.4 et embarque une batterie de 2 500 mAh, donnée pour une autonomie pouvant atteindre 18 heures de lecture.

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La recharge s’effectue via un port USB-C. Avec un poids annoncé de 580 grammes, l’enceinte devrait rester relativement facile à transporter, même si son format est plus imposant que celui de certains petits modèles nomades.

La Speaker S bénéficie également d’une certification IP54, qui assure une protection contre la poussière dans certaines limites et contre les projections d’eau. Elle devrait donc convenir à une utilisation en extérieur, sans pour autant être considérée comme étanche.

CMF Speaker M : une enceinte plus grande avec renforcement des basses

La CMF Speaker M conserve une puissance annoncée de 12 W, mais adopte une conception acoustique différente, avec deux haut-parleurs et une fonction de renforcement des basses.

Elle reprend le Bluetooth 5.4, la recharge USB-C et une autonomie annoncée pouvant atteindre 18 heures. Sa certification IP54 offre également une protection contre les éclaboussures.

Sa poignée intégrée permet de la transporter d’une seule main ou de l’accrocher à un sac ou à un crochet. La molette orange servirait au réglage du volume sans avoir besoin d’ouvrir une application. Un indicateur de batterie faible est aussi mentionné sur la fiche du revendeur.

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En revanche, les informations disponibles ne précisent ni la capacité de sa batterie ni son poids. Il faudra attendre la présentation officielle pour connaître ces données et vérifier si la Speaker M offre d’autres fonctionnalités, notamment en matière de connectivité ou de synchronisation avec plusieurs enceintes.

Des prix de 70 et 110 euros environ

Le revendeur sri-lankais Life Mobile affiche déjà les deux enceintes en précommande. La CMF Speaker S est proposée à 26 500 roupies sri-lankaises, soit environ 70 euros, tandis que la Speaker M apparaît à 39 500 roupies, soit environ 110 euros.

Les fiches mentionnent une livraison sous trois à cinq jours ouvrés. Ces tarifs restent toutefois ceux d’un revendeur local et ne constituent pas les prix officiels internationaux de CMF. Les prix européens, les éventuelles différences de configuration et la disponibilité sur les autres marchés ne sont pas encore connus.

Avec ces deux modèles, CMF semble vouloir proposer une enceinte compacte et une version plus imposante, sans abandonner son identité visuelle distinctive. La Speaker S pourrait séduire ceux qui recherchent un modèle facile à transporter, tandis que la Speaker M miserait davantage sur une présentation sonore renforcée et une prise en main pratique.

La présentation du 12 octobre devrait permettre de confirmer les caractéristiques, les coloris et les tarifs définitifs. D’ici là, les informations issues du revendeur restent à considérer comme des fuites, même si elles donnent déjà un aperçu assez détaillé de cette nouvelle gamme.