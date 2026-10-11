Huawei et Qualcomm viennent de conclure un vaste accord de licences de brevets qui couvre plusieurs technologies stratégiques, notamment la 5G, le calcul, l’intelligence artificielle et les réseaux. L’accord prévoit des licences croisées entre les deux groupes, mais aussi le rachat par Qualcomm de certains brevets américains détenus par Huawei dans ces mêmes domaines.

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L’opération doit encore obtenir les autorisations réglementaires nécessaires avant de pouvoir être finalisée. Les deux entreprises présentent néanmoins déjà l’accord comme une reconnaissance de l’importance de la propriété intellectuelle et des licences FRAND, c’est-à-dire selon des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

Un premier accord Huawei-Qualcomm couvrant la 5G

L’accord revêt une importance particulière pour Huawei et Qualcomm. Il s’agit en effet de la première licence de brevets conclue entre les deux entreprises couvrant des technologies 5G. Les détails financiers de l’accord de licences croisées restent confidentiels. Qualcomm a par ailleurs contesté certaines interprétations données à l’opération, ce qui invite à rester prudent sur sa portée économique exacte.

Le principe reste néanmoins significatif : deux acteurs majeurs des technologies mobiles reconnaissent mutuellement la valeur de leurs contributions en matière de propriété intellectuelle.

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Qualcomm va également acquérir certains brevets américains de Huawei

L’accord ne se limite pas à une licence croisée. Qualcomm doit également acquérir certains brevets américains de Huawei dans les domaines concernés. Cette opération intervient alors que Huawei développe depuis plusieurs années ses propres technologies pour réduire sa dépendance aux fournisseurs occidentaux. Les restrictions américaines imposées depuis 2019 ont fortement limité son accès à certaines puces avancées, aux équipements de fabrication et à plusieurs technologies logicielles.

Dans ce contexte, la propriété intellectuelle est devenue une ressource particulièrement stratégique pour Huawei.

LogicFolding au cœur des discussions

Selon les informations rapportées par Bloomberg, l’accord couvre notamment des brevets liés à LogicFolding, la technologie d’architecture de puces développée par Huawei. Cette approche vise à accélérer la transmission des données au sein des processeurs afin de compenser, au moins en partie, les difficultés de Huawei à accéder aux équipements de lithographie EUV les plus avancés.

LogicFolding doit ainsi permettre à Huawei de réduire l’écart de performances avec les principaux acteurs du secteur en travaillant davantage sur l’architecture et la circulation des données plutôt que uniquement sur la finesse de gravure.

Le fait que des technologies liées à cette architecture figurent dans l’accord constitue donc un signal intéressant pour Huawei, même si cela ne signifie pas que Qualcomm adoptera nécessairement LogicFolding dans ses propres puces.

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Huawei veut valoriser son portefeuille de brevets

Huawei affirme que son activité de licences de propriété intellectuelle est rentable depuis 2021. Une performance notable étant donné les investissements considérables consacrés à la recherche et au développement au cours des dernières années. Une fois l’ensemble des accords concernés finalisé, Huawei estime que la valeur totale de ses contrats de licences de brevets dépassera 6,9 milliards de dollars.

La stratégie permet ainsi à l’entreprise de transformer une partie de ses investissements massifs en R&D en revenus de licences, tout en valorisant les technologies développées malgré les restrictions américaines.

Un signal important pour l’activité IA de Huawei

L’accord intervient également alors que Huawei cherche à renforcer sa présence sur les marchés internationaux de l’intelligence artificielle. La reconnaissance de technologies couvrant le calcul, l’IA et les réseaux pourrait contribuer à renforcer la position de Huawei dans cet écosystème.

Mais, il serait prématuré d’y voir un changement majeur dans les relations entre Huawei et les acteurs américains : l’accord reste avant tout une opération de propriété intellectuelle et doit encore franchir les étapes réglementaires.

Les marchés ont néanmoins immédiatement réagi. L’action Qualcomm a progressé de plus de 4 % en préouverture après l’annonce.

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Un accord révélateur de la valeur de la propriété intellectuelle

Au-delà de Huawei et Qualcomm, cette opération illustre surtout l’importance croissante des portefeuilles de brevets dans les technologies de nouvelle génération. 5G, IA, processeurs et réseaux sont désormais étroitement liés, et les entreprises ne peuvent plus nécessairement développer leurs produits sans s’appuyer sur des technologies protégées par des brevets détenus par leurs concurrents.

L’accord Huawei-Qualcomm montre ainsi un paradoxe intéressant : même dans un contexte de fortes tensions technologiques entre la Chine et les États-Unis, les droits de propriété intellectuelle continuent de créer des ponts entre les deux écosystèmes.