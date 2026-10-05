Huawei et Qualcomm viennent de conclure un accord pluriannuel majeur autour de leurs technologies brevetées. Le partenariat prévoit notamment des licences croisées couvrant plusieurs domaines stratégiques, dont la 5G, les architectures de calcul, l’intelligence artificielle et les réseaux d’entreprise.

Les deux groupes pourront ainsi exploiter certaines technologies protégées par les portefeuilles de brevets de leur partenaire. L’accord couvre des technologies fondamentales utilisées dans les télécommunications, les semi-conducteurs et l’informatique, deux secteurs dans lesquels Huawei et Qualcomm disposent de portefeuilles de propriété intellectuelle particulièrement importants.

« Cet accord démontre non seulement la valeur des innovations de Huawei, mais reconnaît également les contributions fondamentales de Qualcomm aux technologies de communication modernes, a déclaré Alan Fan, directeur de la propriété intellectuelle chez Huawei. »

L’opération comprend également un volet plus spécifique : Qualcomm va acquérir directement certains brevets américains détenus par Huawei, notamment dans les domaines du calcul, de l’IA et des réseaux. Les deux entreprises n’ont toutefois pas dévoilé le nombre de brevets concernés ni leur valeur financière.

Les conditions financières globales de l’accord restent également confidentielles. Sa finalisation doit encore respecter les conditions habituelles de clôture, notamment l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires dans plusieurs juridictions. La durée exacte de l’accord pluriannuel n’a pas non plus été communiquée.

Un accord gagnant-gagnant

Pour Qualcomm, cet accord constitue une nouvelle reconnaissance de la valeur de ses technologies 5G et de son programme de licences portant sur les brevets essentiels aux standards (SEP). L’entreprise souligne également la contribution de Huawei à l’évolution des communications mobiles et à la propriété intellectuelle liée à la 5G.

Huawei met de son côté en avant plusieurs décennies de recherche et développement dans les technologies fondamentales des télécommunications. Le groupe rappelle notamment sa contribution aux standards 4G et 5G, ainsi que ses travaux autour des codes polaires utilisés pour améliorer la transmission des données.

Cet accord intervient dans un contexte particulièrement intéressant pour Huawei, toujours soumis aux restrictions américaines qui limitent son accès à certaines technologies et chaînes d’approvisionnement. Il montre néanmoins que la propriété intellectuelle reste un terrain de coopération entre les deux entreprises, même lorsque leurs relations commerciales et leurs positions sur le marché mondial sont fortement contraintes par les enjeux géopolitiques.

Les détails du transfert de brevets et le calendrier définitif de l’opération devraient être précisés après l’examen des autorités compétentes.