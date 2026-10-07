Alors que l’intelligence artificielle s’invite désormais dans presque tous les logiciels de productivité, LibreOffice prend volontairement le chemin inverse. The Document Foundation, l’organisation à but non lucratif derrière la suite bureautique open source, affirme qu’elle n’intégrera pas de fonctionnalités IA dans LibreOffice dans un avenir prévisible.

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La décision ne constitue pas un rejet définitif de l’intelligence artificielle. Elle reflète plutôt la volonté de conserver un logiciel capable de fonctionner sans envoyer les documents de ses utilisateurs vers des serveurs distants.

LibreOffice veut garder les documents sur la machine

La dernière version de LibreOffice, publiée fin août, rappelait déjà que le logiciel ne contient aucune fonctionnalité d’IA générativeL'IA générative est une intelligence artificielle qui crée du texte, des images, des vidéos, du son ou du code à partir d'une simple demande écrite. Lire la fiche. The Document Foundation décrit cette absence comme une « position de conception délibérée ».

L’objectif est simple : un document confidentiel, personnel ou juridiquement sensible doit pouvoir être ouvert et modifié sans nécessiter de connexion à Internet. Aucune partie du logiciel ne doit dépendre d’un service distant pour fonctionner.

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Cette philosophie est particulièrement importante pour les entreprises et organisations qui manipulent des informations sensibles. Savoir exactement où les données sont envoyées et combien de temps elles sont conservées devient beaucoup plus difficile lorsqu’une fonction IA repose sur un serveur externe.

Pas d’IA, mais pas d’interdiction non plus

The Document Foundation ne ferme pourtant pas complètement la porte à l’intelligence artificielle. Les utilisateurs qui souhaitent intégrer de telles fonctions peuvent déjà passer par des extensions capables de se connecter à des modèles IA locaux.

La distinction est importante : LibreOffice ne veut pas imposer l’IA dans son installation par défaut, mais laisse les utilisateurs qui le souhaitent choisir leurs propres outils.

L’organisation estime actuellement qu’aucune intégration disponible ne répond à l’ensemble de ses critères, notamment la conservation des données sur l’appareil et l’absence de dépendance à un fournisseur d’IA unique.

Une position à contre-courant

Cette décision intervient alors que les éditeurs de logiciels multiplient les assistants IA, les chatbots et les fonctions de génération automatique. Pour The Document Foundation, ajouter systématiquement de l’IA à chaque logiciel n’est pourtant pas nécessairement synonyme d’amélioration.

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La question dépasse d’ailleurs LibreOffice. De plus en plus de développeurs cherchent à proposer des outils permettant de désactiver ou supprimer les fonctions IA de certains logiciels, notamment lorsque celles-ci impliquent l’envoi de données vers des services cloud.

Le sujet touche également à la question du contrôle des données. Avec une IA distante, l’utilisateur doit faire confiance au fournisseur concernant le traitement, le stockage et la conservation de ses documents. Avec un traitement entièrement local, cette problématique change radicalement.

LibreOffice préfère attendre

The Document Foundation insiste sur le fait que sa position actuelle n’est pas un rejet définitif de l’IA. L’organisation considère simplement que les technologies disponibles aujourd’hui ne répondent pas encore à ses exigences. Elle continuera donc à surveiller l’évolution du secteur. Tant qu’aucune solution ne permettra de préserver le contrôle des données tout en évitant une dépendance excessive à un fournisseur, aucune IA ne sera intégrée à l’installation standard de LibreOffice.

C’est finalement une position assez rare dans l’industrie actuelle : plutôt que de demander aux utilisateurs pourquoi ils n’utilisent pas encore l’IA, LibreOffice leur garantit qu’ils pourront continuer à utiliser leur suite bureautique sans elle.

Et pour une partie des utilisateurs, cette absence d’IA pourrait bien devenir… une fonctionnalité à part entière.