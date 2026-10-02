Meta se retrouve une nouvelle fois au cœur d’une controverse autour de son nouvel agent IA. L’entreprise dément que Muse ait accédé aux messages privés d’un journaliste sans son autorisation, après le témoignage d’un chroniqueur affirmant avoir découvert sa base Messages synchronisée par l’application.

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Selon Meta, Muse ne peut accéder aux messages stockés dans l’application Messages sur Mac qu’après l’activation de deux autorisations distinctes. L’affaire soulève néanmoins une question centrale pour les agents IA : l’utilisateur comprend-il réellement quelles données l’agent peut consulter et dans quelles circonstances ?

Un journaliste affirme ne jamais avoir autorisé l’accès

L’affaire a été rendue publique par Jason Aten, chroniqueur pour Inc. Il explique avoir installé Muse sur son iPhone ainsi que sur un Mac mini afin de tester le nouvel agent personnel de Meta.

Quelques jours plus tard, Muse lui aurait envoyé une notification proposant une idée de chronique. La suggestion faisait référence à une conversation récente qu’il avait eue avec son coanimateur de podcast. L’agent aurait également fait référence à un message envoyé par son éditeur.

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Intrigué, Aten lui a demandé comment Muse pouvait connaître ces informations. Selon son témoignage, Muse lui aurait répondu qu’il n’avait accès qu’au contenu des bannières de notification entrantes. Le journaliste a toutefois ensuite constaté que l’application Muse avait synchronisé sa base de données Messages jusqu’à la ligne 187 462.

Le problème, selon lui, est que l’autorisation Full Disk Access apparaissait désactivée dans les réglages de son Mac.

« « Je ne lui ai jamais donné la permission de faire cela », a écrit Jason Aten. »

Meta affirme que deux autorisations sont nécessaires

Andy Stone, responsable de la communication de Meta, a rejeté l’idée que Muse puisse accéder aux messages sans que l’utilisateur ait activé les autorisations nécessaires.

L’entreprise explique que l’accès aux conversations Messages sur Mac nécessite deux réglages distincts : Full Disk Access, une autorisation macOS, ainsi que le connecteur Messages intégré à Muse.

L’utilisateur peut désactiver cet accès à tout moment, précise Meta.

David Singleton, responsable au sein de Meta Superintelligence Labs, a également répondu à Jason Aten. Selon lui, la lecture des messages repose sur plusieurs étapes d’autorisation au niveau de l’application et de macOS. Il affirme notamment que les protections de macOS ne peuvent pas être contournées par Muse, même dans l’hypothèse où l’application rencontrerait un bug.

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La position de Meta est donc claire : l’intégration Messages est désactivée par défaut et nécessite une activation explicite.

Une divergence qui reste difficile à expliquer

Le point le plus sensible de cette affaire est la différence entre ce que Meta affirme possible et ce que le journaliste dit avoir observé. Jason Aten affirme avoir vérifié les réglages de son Mac et constaté que Full Disk Access était désactivé. Il soutient également avoir explicitement refusé de donner à Muse l’accès à ses messages.

Meta, de son côté, affirme que les protections de macOS empêchent un accès non autorisé à la base Messages.

À ce stade, les éléments disponibles ne permettent donc pas d’établir publiquement si Muse a effectivement contourné une protection de macOS, si une autorisation avait été activée à un autre moment, ou si les informations utilisées par l’agent provenaient d’une autre source, comme les notifications.

Cette distinction est importante : le témoignage du journaliste et l’explication technique de Meta ne décrivent pas le même scénario.

Muse accumule déjà les questions sur ses permissions

Cette controverse arrive alors que Muse vient tout juste d’être lancé comme agent IA personnel de Meta. Un autre incident a récemment attiré l’attention. Un YouTubeur avait affirmé que Muse avait transmis son adresse à un acheteur potentiel sur Facebook Marketplace. Il a ensuite précisé qu’il avait activé une option « Allow Always », donnant davantage d’autorisations à l’agent.

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Ces deux affaires illustrent une difficulté plus large des agents IA : ils sont conçus pour agir à la place de l’utilisateur, ce qui implique nécessairement un accès plus important à ses applications, ses données et son contexte personnel.

Le problème n’est donc pas uniquement de savoir si une permission existe. Il faut également que l’utilisateur puisse comprendre précisément ce que cette permission autorise, quand elle est utilisée et quelles informations l’agent peut exploiter.

La transparence devient aussi importante que la capacité

Avec un assistant conversationnel classique, l’utilisateur fournit généralement les informations qu’il souhaite analyser. Un agent comme Muse fonctionne différemment : il peut exploiter des données issues de plusieurs applications pour accomplir une tâche. Cette architecture peut rendre les interactions beaucoup plus puissantes, mais elle augmente aussi le risque de situations inattendues.

C’est précisément ce que reproche Jason Aten à Meta. Selon lui, un agent IA ne devrait jamais surprendre son utilisateur concernant les données auxquelles il accède, indépendamment des options qui ont pu être sélectionnées auparavant.

L’affaire intervient enfin dans un contexte déjà délicat pour Meta sur la question de l’utilisation des données. La semaine dernière, un jury du Nouveau-Mexique a conclu que l’entreprise avait induit des utilisateurs en erreur concernant certaines de ses pratiques en matière de données.

Pour Muse, le véritable enjeu pourrait donc être moins la capacité technique à lire des messages que la clarté du consentement et la visibilité des accès accordés à l’agent. Tant que les circonstances exactes de cette affaire ne sont pas établies, les deux versions restent en opposition.