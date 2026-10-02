OpenAI continue de développer les capacités de ChatGPT dans le domaine du shopping. L’entreprise vient d’annoncer le déploiement mondial de deux nouvelles fonctionnalités destinées à rendre les achats en ligne plus interactifs : l’essayage virtuel de vêtements et d’accessoires et un système de favoris permettant de conserver les produits repérés.

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L’objectif est progressivement de transformer ChatGPT en véritable assistant pour accompagner l’utilisateur dans ses recherches, de la découverte d’un style jusqu’à la sélection des produits. Une évolution qui intervient alors que les assistants IA cherchent encore leur place dans le parcours d’achat en ligne.

ChatGPT permet désormais d’essayer virtuellement des vêtements

La fonctionnalité la plus visible est sans doute l’essayage virtuel. Depuis les résultats shopping de ChatGPT, un nouveau bouton « try on » permet de visualiser un vêtement ou un accessoire directement sur soi. Pour l’utiliser, il suffit de fournir à ChatGPT un selfie ou une photo en pied. L’assistant peut ensuite générer une représentation permettant de voir à quoi pourrait ressembler l’article porté.

Il est également possible de partir d’une image du produit. Une capture d’écran d’une boutique en ligne peut, par exemple, être envoyée à ChatGPT, qui pourra tenter de visualiser le vêtement ou l’accessoire sur l’utilisateur.

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OpenAI précise que ces nouvelles fonctions s’appuient sur ChatGPT Images 2.5, son modèle de génération d’images récemment lancé. L’entreprise affirme que celui-ci offre notamment un éclairage plus naturel, des textures plus riches, une meilleure compréhension des instructions d’édition et une latence réduite.

Les produits intéressants peuvent désormais être conservés

La deuxième nouveauté est plus simple, mais potentiellement très pratique : Favorites. Lorsqu’un utilisateur découvre un produit intéressant, il peut désormais l’enregistrer dans une bibliothèque au sein de ChatGPT afin de le retrouver plus tard.

Les images générées lors des essayages virtuels peuvent également être conservées dans cette bibliothèque. ChatGPT commence ainsi à se rapprocher d’un espace de découverte et de sauvegarde, plutôt que de rester uniquement un outil permettant de répondre à une question ponctuelle.

Cette logique peut être particulièrement utile lorsqu’une recherche implique plusieurs produits ou plusieurs sessions. Un utilisateur peut repérer des vêtements aujourd’hui, conserver ses favoris et revenir plus tard pour comparer les différentes options.

Décrire un style et laisser ChatGPT chercher les pièces

OpenAI veut également aller plus loin que la simple recherche d’un produit. L’utilisateur peut par exemple décrire un style qu’il souhaite adopter, puis demander à ChatGPT de trouver les différents vêtements et accessoires nécessaires pour composer cette tenue.

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Autre possibilité : envoyer une photo d’une célébrité et demander à ChatGPT d’identifier les pièces portées afin de rechercher celles qui sont disponibles à l’achat.

Cette dernière fonction place directement ChatGPT sur un terrain historiquement occupé par Pinterest et Google, où l’inspiration visuelle constitue une porte d’entrée vers la découverte de produits et, finalement, l’achat.

OpenAI revient sur un terrain où ChatGPT avait déjà changé de stratégie

Cette offensive shopping intervient après une première tentative moins convaincante. OpenAI avait notamment expérimenté un système de paiement instantané directement depuis ChatGPT, avec l’ambition de rapprocher l’expérience du fonctionnement d’une plateforme de commerce électronique. L’entreprise a depuis revu cette approche après des résultats qui n’auraient pas répondu aux attentes.

Le marché reste également délicat pour les assistants IA. Certaines initiatives concurrentes ont récemment suscité des réactions négatives lorsque les recommandations de produits étaient perçues comme trop intrusives ou trop proches de la publicité.

Le défi pour OpenAI sera donc de trouver le bon équilibre entre assistance et promotion. Si ChatGPT commence à pousser systématiquement des produits plutôt qu’à répondre aux besoins exprimés par l’utilisateur, la frontière avec une plateforme publicitaire devient beaucoup plus ténue.

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ChatGPT face à Google et Pinterest

L’essayage virtuel n’est par ailleurs pas une idée entièrement nouvelle. Google avait déjà lancé une fonctionnalité similaire en 2025, permettant aux utilisateurs de visualiser virtuellement des vêtements sur leur propre image. ChatGPT doit donc trouver sa place dans un environnement où les outils de recherche visuelle, les plateformes d’inspiration et les moteurs de recherche disposent déjà d’une importante expérience dans la découverte de produits.

Son avantage potentiel réside ailleurs : la conversation.

Au lieu de chercher séparément une inspiration, un vêtement, une taille ou des accessoires compatibles, l’utilisateur peut décrire ce qu’il souhaite, montrer une image et affiner progressivement sa recherche avec des instructions en langage naturel.

Avec l’essayage virtuel et les favoris, OpenAI commence surtout à construire une expérience shopping plus persistante. Reste maintenant à savoir si les utilisateurs adopteront réellement ChatGPT comme point de départ de leurs achats en ligne, plutôt que de continuer à utiliser Google, Pinterest ou les sites marchands eux-mêmes.