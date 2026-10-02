Adobe profite du DevDay 2026 d’OpenAI pour enrichir son plugin dans ChatGPT avec de nouvelles expériences d’édition interactives. L’objectif est de permettre aux utilisateurs de passer directement de la conversation avec ChatGPT à la modification concrète d’images, de créations graphiques et de PDF, sans perdre le contexte du travail en cours.

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Les nouvelles fonctions s’appuient sur Photoshop, Adobe Express et Acrobat. L’utilisateur peut ainsi décrire une modification à ChatGPT, laisser le plugin effectuer l’opération, puis affiner directement le résultat avec des contrôles interactifs.

Modifier une image directement depuis ChatGPT

Pour les images et les créations graphiques, Adobe combine désormais les capacités de Photoshop et Adobe Express avec une interface d’édition interactive. L’utilisateur peut sélectionner un objet ou peindre une zone précise avec un pinceau, puis demander à ChatGPT d’effectuer une modification via le plugin Adobe. Une fois le changement réalisé, l’éditeur interactif permet de reprendre la main pour affiner le résultat.

Les commandes affichées s’adaptent automatiquement au type de modification demandée. Pour un objet dont la couleur doit être modifiée, par exemple, l’interface peut faire apparaître des réglages dédiés à cette sélection.

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Parmi les paramètres accessibles figurent notamment la teinte, la saturation, le contraste et les divers effets et réglages supplémentaires affichés dynamiquement. L’intérêt est surtout de ne plus avoir à choisir entre l’IA et l’édition manuelle. ChatGPT peut effectuer la première modification, puis l’utilisateur peut ajuster précisément le résultat.

Le contexte d’édition reste lié à la conversation

Adobe cherche également à éviter une rupture entre le travail réalisé dans ChatGPT et celui effectué dans l’éditeur. Imaginons une photo d’un café sur une table avec une serviette indésirable dans le cadre. L’utilisateur peut ouvrir l’image dans le panneau latéral, sélectionner la serviette avec l’outil pinceau et demander à ChatGPT de la supprimer.

Une fois la modification effectuée, il peut sélectionner la tasse et demander d’augmenter sa luminosité et son contraste. L’éditeur fait alors apparaître les réglages correspondants.

Surtout, les modifications effectuées dans l’éditeur restent disponibles comme contexte pour la conversation. L’utilisateur peut donc alterner entre instructions en langage naturel et réglages manuels sans devoir réexpliquer son travail ou importer à nouveau le fichier.

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Acrobat permet désormais de modifier les PDF dans ChatGPT

Adobe étend la même logique aux documents PDF grâce aux outils d’Acrobat. Un PDF peut être ouvert dans un panneau latéral afin de modifier directement son contenu ou de surligner certains passages. L’utilisateur peut donc annoter le document tout en continuant à discuter avec ChatGPT.

Cette intégration devient particulièrement intéressante lorsque l’IA doit comprendre le contenu sélectionné. Par exemple, lors de la lecture d’un contrat avec un freelance, l’utilisateur peut sélectionner un paragraphe concernant les conditions de paiement et demander à ChatGPT d’utiliser le plugin Adobe pour surligner les autres passages liés aux paiements ou à la facturation.

Acrobat applique alors les surlignages directement dans le document. L’utilisateur peut ensuite examiner l’ensemble des passages concernés et vérifier leur cohérence.

Adobe unifie son plugin sur plusieurs plateformes

Cette évolution s’inscrit dans une stratégie plus large d’Adobe autour des assistants IA. L’entreprise indique avoir récemment unifié ses outils créatifs et de productivité au sein d’une seule expérience de plugin, disponible sur ChatGPT, Claude et Slack. Le plugin couvre ainsi aussi bien les workflows créatifs que les tâches liées aux documents.

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Avec cette nouvelle version, les expériences d’édition interactive pour les images et les créations graphiques, ainsi que l’édition PDF basée sur Acrobat, arrivent spécifiquement dans ChatGPT.

Un pas de plus vers les applications directement intégrées à ChatGPT

L’intégration illustre surtout la nouvelle direction prise par OpenAI avec ses plugins et extensions. Au lieu de simplement demander à ChatGPT de générer une instruction ou une recommandation, l’utilisateur peut désormais travailler directement avec l’outil concerné dans la conversation.

Adobe conserve ici une partie de la puissance et de la précision de ses logiciels, tout en utilisant ChatGPT comme interface de commande et de contexte.

Le résultat est assez différent d’une simple intégration d’API : l’utilisateur peut décrire ce qu’il souhaite en langage naturel, observer le résultat puis reprendre manuellement le contrôle grâce aux outils d’édition.

Une disponibilité mondiale dès aujourd’hui

Adobe indique que les nouvelles expériences d’édition interactive commencent leur déploiement mondial dès aujourd’hui. Elles sont accessibles sur le Web et dans l’application ChatGPT. Les fonctions d’édition d’images et de créations graphiques reposent sur Photoshop et Adobe Express, tandis que les fonctions PDF utilisent les outils Acrobat intégrés au plugin Adobe.

Cette évolution rapproche encore un peu plus ChatGPT d’une véritable plateforme de travail, capable non seulement de discuter avec l’utilisateur, mais aussi de lui permettre d’utiliser directement des outils professionnels comme Photoshop et Acrobat sans quitter son environnement de conversation.