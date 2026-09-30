OpenAI et Microsoft sont partenaires depuis les débuts de l’essor de l’IA générative. Mais, les deux entreprises se retrouvent désormais de plus en plus face à face sur un terrain particulièrement stratégique : les logiciels professionnels.

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Lors de son DevDay 2026 à San Francisco, OpenAI a dévoilé plusieurs nouvelles fonctions de ChatGPT destinées directement aux travailleurs de bureau. Avec Space, Pages et les slides collaboratives, l’entreprise construit progressivement une suite d’outils qui rappelle fortement les usages de Microsoft 365 et Google Workspace.

Space transforme ChatGPT en espace de travail partagé

La nouveauté la plus ambitieuse est probablement Space, un espace de travail partagé directement intégré à ChatGPT. Les collaborateurs peuvent y travailler avec ChatGPT, mais aussi avec leurs propres Dots, les agents IA récemment présentés par OpenAI et capables d’effectuer des tâches au nom de l’utilisateur.

OpenAI présente Space comme un endroit où les pages et les fichiers sont réunis, à la manière d’un espace de stockage partagé. Mais l’entreprise veut aller plus loin qu’un simple dossier de documents.

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Sam Altman explique notamment qu’une page peut recevoir des instructions spécifiques. Il serait par exemple, possible de lui demander de consulter un canal d’équipe et de mettre automatiquement la page à jour avec les informations pertinentes.

Le document devient ainsi un espace de travail dynamique, alimenté à la fois par les humains et les agents.

Pages veut remplacer Word et Google Docs

OpenAI lance également Pages, présenté comme un nouveau type de document conçu pour la collaboration entre humains et agents. L’outil reprend les fonctions traditionnelles d’un traitement de texte, mais les associe directement aux capacités de ChatGPT. Les utilisateurs peuvent notamment écrire, effectuer des recherches, générer des graphiques, créer des images ou visualiser des informations au sein du même environnement.

Le positionnement est difficile à manquer : Pages vient directement marcher sur les plates-bandes de Microsoft Word et Google Docs.

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La différence recherchée par OpenAI réside toutefois dans la place donnée aux agents. Plutôt que d’utiliser l’IA comme une fonction supplémentaire du traitement de texte, l’entreprise veut que celle-ci participe directement à la création et à l’évolution du document.

Les présentations passent également sous contrôle de ChatGPT

OpenAI s’attaque aussi à un autre pilier des suites bureautiques avec les slides collaboratives. Les présentations peuvent être créées simplement en décrivant ce que l’on souhaite dans une conversation avec ChatGPT. Une fois générées, plusieurs collaborateurs et agents peuvent intervenir directement dans les diapositives.

Ils peuvent notamment modifier le contenu et laisser des commentaires, transformant la présentation en espace collaboratif plutôt qu’en simple fichier généré automatiquement.

Le principe rappelle évidemment PowerPoint, mais avec une différence importante : la conversation avec l’IA devient ici le point de départ de la création.

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OpenAI et Microsoft commencent à se retrouver face à face

Cette évolution est particulièrement intéressante étant donné l’histoire récente des deux entreprises. Microsoft reste l’un des partenaires les plus importants d’OpenAI, tout en développant de son côté une gamme toujours plus large de fonctionnalités et d’agents IA intégrés à ses propres logiciels.

Le mouvement est d’ailleurs réciproque. Microsoft, comme Salesforce et d’autres acteurs historiques du logiciel professionnel, cherche depuis plusieurs mois à intégrer davantage d’intelligence artificielle agentique dans ses produits.

OpenAI emprunte désormais le chemin inverse : partir de l’IA et reconstruire autour d’elle les outils que les entreprises utilisent quotidiennement.

ChatGPT devient progressivement une suite bureautique

Avec Space, Pages et les présentations collaboratives, OpenAI ne se contente donc plus d’ajouter quelques fonctions de productivité à ChatGPT. L’entreprise commence à construire un environnement dans lequel documents, fichiers, présentations, collaborateurs et agents IA peuvent fonctionner au même endroit.

C’est probablement là que se trouve l’enjeu le plus important. Microsoft 365 part d’une suite d’applications historiques et y ajoute progressivement des agents. OpenAI part de ChatGPT et construit progressivement les applications autour de ses agents.

Les deux modèles convergent ainsi vers le même objectif : faire de l’IA une interface centrale du travail quotidien. La différence se joue désormais sur la manière dont les utilisateurs adopteront ces nouveaux environnements et sur la capacité des entreprises à leur confier des tâches réelles.