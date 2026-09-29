Raspberry Pi vient de publier des résultats semestriels particulièrement solides. Sur les six premiers mois de 2026, le fabricant britannique a vu son chiffre d’affaires bondir de 90 %, à 256,9 millions de dollars, contre 135,5 millions un an plus tôt.

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Derrière cette progression, on retrouve une demande toujours soutenue pour ses cartes, mais aussi un choix stratégique effectué plusieurs mois avant l’envolée des prix de la mémoire. Raspberry Pi avait constitué d’importants stocks de composants en 2025, ce qui lui a permis de continuer à produire alors que ses coûts et ceux de nombreux concurrents augmentaient fortement.

Un chiffre d’affaires en hausse de 90 %

Entre janvier et juin 2026, Raspberry Pi a vendu 4,2 millions d’unités, soit une progression de 17 % sur un an. Mais, la hausse du chiffre d’affaires est nettement supérieure à celle des volumes, notamment en raison de l’augmentation du coût des composants et de la répercussion d’une partie de ces hausses sur les prix.

Le bénéfice avant impôts a progressé de 216 %, à 19,6 millions de dollars. L’EBITDA ajusté a, lui, plus que doublé pour atteindre 40,3 millions de dollars.

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Le carnet de commandes a également fortement progressé, passant à 2,6 millions d’unités, soit environ deux fois plus qu’un an auparavant. Raspberry Pi estime par ailleurs que ses expéditions seront plus importantes au second semestre qu’au premier.

Le pari risqué sur les puces mémoire

L’élément le plus intéressant de ces résultats se trouve dans la gestion des stocks. En 2025, Raspberry Pi a volontairement acheté d’importantes quantités de mémoire, anticipant une tension sur l’approvisionnement et une hausse des prix. Cette décision a donné à l’entreprise une marge de manœuvre importante en 2026. Alors que certains acteurs plus petits ont rencontré des difficultés pour obtenir suffisamment de composants, Raspberry Pi a pu maintenir la disponibilité de ses produits.

Le bénéfice brut a ainsi augmenté de 79 %, à 59,4 millions de dollars. Le bénéfice brut par carte est même passé de 8 à 12,2 dollars.

Mais cet avantage commence désormais à disparaître. Le coût moyen de la mémoire détenue par Raspberry Pi atteignait 13,3 dollars par gigaoctet fin juin, contre seulement 3,6 dollars à la fin de 2025. À mesure que les stocks achetés à moindre coût sont consommés, l’impact favorable sur les marges se réduit.

La marge brute est d’ailleurs passée de 25 % à 23 %, Raspberry Pi ayant répercuté une partie de l’augmentation du coût de la mémoire sur ses clients.

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Les Pi 4 et Pi 5 continuent de progresser

Malgré les hausses de prix, les ventes directes des Raspberry Pi 4 et Pi 5 ont respectivement progressé de 69 % et 47 %. Ces produits restent donc fortement demandés, notamment auprès des entreprises industrielles et des revendeurs.

Le Raspberry Pi Zero connaît en revanche une situation différente. Ses ventes ont reculé de 9 %, en partie à cause de problèmes de capacité chez l’entreprise taïwanaise chargée du conditionnement de son processeur.

La situation est suffisamment tendue pour qu’environ un million de Raspberry Pi Zero soient actuellement en attente de livraison.

Une demande qui dépasse largement le bricolage

Ces résultats illustrent aussi l’évolution du marché de Raspberry Pi. Les cartes ne sont plus seulement utilisées par des particuliers pour des projets électroniques ou des serveurs domestiques. La demande industrielle constitue désormais une part importante de l’activité, avec des applications allant de la maison connectée à l’aérospatial et à la défense. Les revendeurs contribuent également à soutenir les volumes.

Raspberry Pi indique disposer de suffisamment de mémoire en stock ou déjà commandée pour couvrir sa production prévue en 2026. L’entreprise a également renforcé sa capacité financière en juillet, en faisant passer sa ligne de crédit de 80 à 140 millions de dollars.

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La mémoire reste le véritable enjeu

Le cas Raspberry Pi illustre surtout l’importance stratégique prise par la mémoire dans l’industrie électronique. L’entreprise a bénéficié d’une décision prise en amont de la flambée des prix, mais cet avantage ne peut pas être reproduit indéfiniment : une fois les stocks bon marché épuisés, les nouveaux composants doivent être achetés aux conditions du marché.

La situation commence toutefois à se détendre. Les fabricants de produits électroniques réduisent leurs achats à mesure que les coûts deviennent difficiles à absorber, ce qui contribue à ralentir certaines hausses de prix.

Pour Raspberry Pi, l’enjeu des prochains mois sera donc de maintenir ses volumes et sa disponibilité tout en protégeant ses marges dans un environnement où la mémoire reste nettement plus chère qu’il y a un an.