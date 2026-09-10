Snapchat ne veut plus seulement être l’endroit où l’on discute avec ses amis : l’application veut désormais aider à organiser les moments passés avec eux dans la vie réelle. Le réseau social lance Snapchat Plans, une nouvelle suite d’outils pour créer des événements, envoyer des invitations et centraliser toutes les informations pratiques au même endroit.

Avec cette fonctionnalité, Snap s’attaque directement à un usage devenu stratégique chez les jeunes utilisateurs : remplacer les interminables discussions de groupe par des outils simples pour décider d’une date, confirmer sa présence et ne plus perdre les détails importants dans le fil des messages.

Snapchat transforme les invitations en fonctionnalité native

Créer un événement passe désormais directement par Snapchat. L’utilisateur peut lancer un Snapchat Plan, renseigner un titre, une date et une heure, puis inviter jusqu’à 200 amis. Chaque invitation est envoyée individuellement dans une conversation privée, plutôt que publiée dans un groupe ou sur un espace public.

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Les invités peuvent ensuite répondre avec trois options classiques : « Présent », « Peut-être » ou « Ne viendra pas ».

Une fois le plan créé, l’organisateur garde la possibilité de modifier les informations, d’ajouter de nouvelles personnes et de consulter la liste des participants. Les invités peuvent de leur côté changer leur réponse à tout moment et afficher l’ensemble des personnes présentes.

Snapchat ajoute également un rappel automatique envoyé une heure avant le début de l’événement, une manière simple de réduire les rendez-vous oubliés sans obliger les utilisateurs à basculer vers leur calendrier.

Une nouvelle section « Mes Plans » centralise les événements

Pour éviter que les invitations se perdent dans les conversations, Snapchat ajoute une section Mes Plans directement sur les profils. Elle regroupe les événements actuels, à venir et passés, ce qui donne à la fonctionnalité une véritable dimension d’agenda social plutôt qu’un simple système d’invitation ponctuelle.

Lorsqu’un utilisateur consulte le profil d’un ami, Snapchat peut également afficher les événements qu’ils partagent. Cette organisation est importante, car elle change légèrement la nature de l’application.

Jusqu’ici, Snapchat était principalement structuré autour de la communication et du contenu éphémère. Avec Plans, une partie de l’expérience devient persistante et orientée vers la coordination.

L’objectif est de faire de Snapchat non seulement l’endroit où une sortie commence dans une conversation, mais aussi celui où elle est réellement organisée.

Une réponse directe à Partiful et aux nouvelles habitudes sociales

Snapchat Plans arrive dans un contexte où les applications spécialisées dans l’organisation d’événements gagnent en popularité. Partiful s’est notamment imposé comme une référence auprès des jeunes utilisateurs grâce à ses invitations numériques, ses pages d’événements et son approche plus légère que les calendriers traditionnels. Apple a également investi ce terrain avec Invites, son application dédiée à la création et au partage d’invitations.

Toutefois, Snapchat possède un avantage évident : l’application dispose déjà du réseau social dans lequel les groupes d’amis discutent quotidiennement. Il n’est donc pas nécessaire de créer un nouveau réseau, d’importer ses contacts ou de convaincre ses proches d’utiliser une plateforme supplémentaire.

La stratégie consiste plutôt à absorber un usage qui existait déjà autour de Snapchat, mais qui nécessitait jusqu’ici d’autres outils.

Le vrai problème que Snapchat cherche à résoudre : le chaos des groupes

L’intérêt de Plans repose finalement sur un problème très banal. Organiser une sortie dans une conversation de groupe devient rapidement chaotique. Une heure est proposée, puis modifiée. Une adresse disparaît sous des dizaines de messages. Certains participants ne savent plus si la date est confirmée, tandis que d’autres ont simplement oublié de répondre.

Snapchat veut extraire ces informations du flux de discussion pour les transformer en données structurées. Le message de Snap est assez explicite : plus besoin de manquer un rendez-vous parce qu’un détail important a été enterré dans la conversation.

Ce positionnement semble particulièrement adapté à l’usage réel de Snapchat.

Contrairement à des plateformes plus publiques, l’application a toujours conservé une forte dimension privée et relationnelle, centrée sur les petits groupes et les conversations directes. Ajouter une couche d’organisation à ces échanges est donc une extension assez naturelle de son identité.

Une fonctionnalité privée et uniquement sur invitation

Snap précise que les Snapchat Plans restent privés et accessibles uniquement sur invitation. Ce choix permet de maintenir la logique de cercles restreints qui caractérise l’application, plutôt que de transformer Plans en système public de découverte d’événements.

La distinction est importante. Snapchat ne cherche pas, du moins pour l’instant, à devenir une plateforme événementielle comparable à Eventbrite ou Meetup. L’objectif reste d’organiser des rencontres entre personnes qui se connaissent déjà. Anniversaires, matchs, séances de révision ou sorties du week-end : les usages visés sont volontairement quotidiens.

Cette simplicité pourrait être l’un des principaux atouts de la fonction. Plus le produit demande peu d’efforts supplémentaires par rapport à une discussion classique, plus il a de chances d’être adopté naturellement.

Snap veut accompagner le retour vers les interactions physiques

La nouveauté arrive aussi au moment où de nombreux acteurs technologiques cherchent à renforcer les interactions dans le monde réel. Une partie de la génération Z montre des signes de fatigue face au défilement permanent des contenus et aux relations exclusivement numériques, tandis que les événements physiques, rencontres communautaires et expériences partagées gagnent en visibilité.

Des services de rencontres aux plateformes musicales, plusieurs entreprises expérimentent ainsi des formats destinés à faire sortir leurs utilisateurs de l’écran.

Snapchat adopte une approche différente. Plutôt que d’organiser lui-même des événements, le réseau social fournit aux utilisateurs les outils pour créer les leurs. C’est probablement une stratégie plus cohérente avec son ADN : Snap ne décide pas où les gens doivent se rencontrer, il essaie de devenir l’infrastructure qui permet à ces rencontres d’exister.

Snapchat élargit progressivement son rôle social

Plans peut sembler être une petite fonctionnalité face aux enjeux plus vastes des réseaux sociaux, mais son importance stratégique est plus grande qu’il n’y paraît. Les applications sociales cherchent aujourd’hui à devenir plus utiles au-delà du simple partage de contenu. Messagerie, paiements, localisation, commerce, calendrier ou organisation d’événements sont autant de fonctions susceptibles d’augmenter la fréquence d’utilisation et surtout la dépendance à une plateforme.

Pour Snapchat, la logique est particulièrement claire : si les utilisateurs discutent déjà de leurs sorties dans l’application, autant leur éviter d’en sortir pour les organiser.

Partiful restera probablement plus puissant pour des événements complexes ou très personnalisés. Apple Invites bénéficie de son côté de l’intégration avec l’écosystème iPhone. Snapchat mise plutôt sur une autre force : la proximité immédiate avec les conversations où ces projets prennent naissance.

Avec Snapchat Plans, Snap ne cherche finalement pas à réinventer l’invitation numérique. L’entreprise tente quelque chose de plus stratégique : transformer un réseau où l’on parle de se voir en un outil qui aide réellement à passer de la conversation au rendez-vous.