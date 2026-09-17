La mise en ligne immédiate de six premiers titres sur les principales plateformes de streaming.

Une collaboration prestigieuse avec Atlantic Records et des artistes de premier plan comme Travis Scott et Future.

La sortie officielle de GTA 6: The Album prévue le 19 novembre 2026 avec 34 morceaux originaux.

Rockstar Games prépare une sortie musicale particulièrement ambitieuse pour GTA 6. Le studio lancera GTA 6: The Album le 19 novembre 2026, avec 34 morceaux originaux et plusieurs grands noms de la musique.

Produit avec Atlantic Records, cet album constitue une première de cette ampleur pour la franchise Grand Theft Auto. Six morceaux sont déjà disponibles sur les principales plateformes de streaming, dont Spotify, Apple Music, YouTube Music, Deezer, Tidal et Amazon Music.

La sélection réunit notamment Travis Scott, Future, Metro Boomin, PinkPantheress, Fred again.., Rauw Alejandro, Morgan Wallen ou encore Keith Richards. Le morceau de Travis Scott, « RHYNO », est par ailleurs produit par Guy-Manuel de Homem-Christo, ancien membre de Daft Punk.

Rockstar proposera également plusieurs éditions physiques. Le CD sera commercialisé à 16,99 euros, le vinyle standard à 51,99 euros et une édition limitée à 123,99 euros.

Les versions vinyle adopteront un disque rose transparent avec des éclaboussures violettes, directement inspiré de l’esthétique de Vice City et de Leonida. Les deux éditions vinyle comprendront également un poster exclusif de 12 × 24 pouces.

Les précommandes sont déjà ouvertes, tandis que les six premiers morceaux permettent de découvrir une partie de l’identité musicale que Rockstar souhaite donner à GTA 6 avant la sortie complète de l’album le 19 novembre.