Xbox préparerait des centaines de licenciements et une nouvelle restructuration

nMicrosoft préparerait une nouvelle vague de licenciements au sein de Xbox, quelques mois seulement après l’importante restructuration menée en juillet.

Selon The Information, qui cite une personne informée des projets du groupe, plusieurs centaines de postes pourraient être supprimés. Microsoft prévoirait d’annoncer officiellement ces mesures mercredi 23 septembre 2026.

Cette nouvelle restructuration ne se limiterait pas aux effectifs. Xbox envisagerait également de regrouper plusieurs studios de jeux vidéo au sein d’une même entité, sans que l’identité des équipes concernées soit connue pour le moment.

D’autres sources de l’industrie évoquent également de nouvelles réductions d’effectifs chez Xbox et Blizzard. Halo Studios pourrait notamment être concerné, mais aucun détail officiel n’a encore été communiqué.

Cette nouvelle vague interviendrait seulement quelques mois après le vaste plan de restructuration de juillet, baptisé « XBOX Reset », qui avait déjà entraîné la suppression de milliers de postes et la réorganisation de plusieurs studios.

Améliorer la rentabilité Xbox

Microsoft cherche notamment à améliorer la rentabilité de son activité gaming tout en concentrant davantage ses investissements sur ses franchises et projets considérés comme stratégiques.

À ce stade, Microsoft n’a pas confirmé cette nouvelle vague de licenciements ni la liste des studios concernés. Davantage de détails devraient être communiqués le 23 septembre si le calendrier rapporté se confirme.